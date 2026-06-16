Bunu yapan yandı! Meclis IBAN için düğmeye bastı

Son dönemde dijital dolandırıcılık yöntemleri arasında sıkça yer alan ve kamuoyunun gündeminden düşmeyen IBAN dolandırıcılığı, hukuki boyutta yeni bir evreye geçiyor. Meclis gündemine gelmesi beklenen 12. Yargı Paketi kapsamında, IBAN’ını başkasına kullandıran veya kiralayan kişilere yönelik müstakil bir suç tanımı yapılması masada. AK Parti grubunun bu hafta netleştirmesi beklenen düzenleme için yargı mercilerinden gelecek etki analizi raporu kritik önem taşıyor.

Peki, IBAN dolandırıcılığı suçunun cezası değişecek mi? IBAN kiralayanlar kaç yıl hapis cezası alabilir? Habertürk’ten Buse Gençtürk’ün aktardığı bilgilere göre, Meclis’te görüşülen yeni yasa teklifinin tüm detayları...

IBAN KİRALAMA SUÇ MU? MEVCUT KANUNDA IBAN DOLANDIRICILIĞI CEZASI NE KADAR?

Güncel hukuki mevzuata göre, bir kişinin IBAN’ını bir başkasına kiralaması veya kullandırması tek başına doğrudan ayrı (müstakil) bir suç olarak tanımlanmıyor. Ancak bu hesapların kullanım amacı ve ortaya çıkan sonuçlar, kişileri ağır hukuki yaptırımlarla karşı karşıya bırakabiliyor.

Mevcut uygulamada IBAN’ını başkasına kullandıran kişiler, olayın niteliğine göre şu suçlamalarla yargılanıyor:

Nitelikli dolandırıcılık: Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 158. maddesi kapsamında değerlendirilen bu suç için 3 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası öngörülüyor.

Suç gelirlerini aklama: Hesapların yasa dışı paraların transferi için kullanılması durumunda bu suç tanımı devreye giriyor.

KRİTİK HAFTA: YARGITAY VE MAHKEMELER MECLİS'E ETKİ ANALİZİ SUNACAK

Yargı Paketi’nde IBAN dolandırıcılığına özel bir madde eklenip eklenmeyeceği bu hafta netlik kazanacak. Düzenlemenin kaderini belirleyecek olan etki analizi, AKP grubuna sunulacak.

Etki analizini hazırlayarak Meclis’e sunacak kurumlar şunlar:

- Yargıtay

- İstinaf Mahkemeleri

- Yerel Mahkemeler

- Ceza Daireleri

Söz konusu etki analizinde, IBAN dolandırıcılığı suçu için yasalarda yeni ve müstakil bir tarif yapılmasına ihtiyaç olup olmadığı detaylıca ele alınacak.

YENİ DÜZENLEME KABUL EDİLİRSE IBAN CEZASI KAÇ YIL OLACAK?

AKP kaynaklarından edinilen bilgilere göre, etki analizinin ardından bir düzenleme yapılmasına karar verilirse, IBAN dolandırıcılığı müstakil bir suç olarak Türk Ceza Kanunu'na girecek. Yapılacak yasal tarifle, "bilerek ve kasten IBAN'ını başkasına kullandırma" eylemi doğrudan cezai müeyyideye bağlanacak.

Düzenlemenin detaylarında ceza oranlarında indirime gidilmesi de tartışılıyor:

Siyasi kaynaklar, hesaplarını başkalarına kullandıran kişilerin doğrudan "nitelikli dolandırıcılık" yerine daha hafif bir ceza ile yargılanması gerektiğini ifade ediyor.

Yeni düzenlemenin yasalaşması halinde, IBAN dolandırıcılığı suçu için 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası getirilmesi gündemde yer alıyor.

12. YARGI PAKETİ NE ZAMAN MECLİS'E GELECEK?

Kamuoyunun yakın takibe aldığı 12. Yargı Paketi'nin bu hafta Meclis'e sunulması bekleniyor. Yargı mercilerinden gelecek etki analizlerinin AKP Grubu tarafından incelenmesinin ardından, IBAN dolandırıcılığına ilişkin yeni ceza maddesinin pakete eklenip eklenmeyeceğine nihai olarak karar verilecek. Düzenlemenin yasalaşma süreci, Meclis’teki komisyon ve genel kurul görüşmelerinin ardından netleşecek.