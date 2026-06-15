Bunu da yaptılar: Kara parayı ticari taksilerdeki POS cihazlarında akladılar!

Halktv.com.tr Özel Haber/Dinçer GÖKÇE

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Payco Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ soruşturması tamamlandı. Savcılık, Payco Elektronik Para Ödeme AŞ üzerinden yasa dışı bahisten elde edilen gelirlerin aklandığı iddiasında.

Geçen yıl 9 Eylül günü Merkez Bankası tarafından faaliyetleri durdurulan Payco’ya yönelik geçen Aralık ayı başında da operasyon yapılmıştı. Payco’nun eski sahibi Ozan Bingöl’ün yanı sıra şirketin çeşitli kademelerinde çalışan Erhan Ak, Başak Demir, Muhammet Şentürk, Hakan Yolcu, Eyüp Kaynar, Furkan Aktan, Kaan Atmaca, Kaan Dane, Harun Kadri Yarka, Harun Yusuf Ekşioğlu, Funda Yılmaz, Fırat Gökdeniz, Fatih Sultan Mehmet Sadıkoğlu, Cansu Topal, Yavuz Külekçi ve Zafer Gürdal tutuklanmıştı.

GÖKÇEK’İN ESKİ DANIŞMANI DA DOSYADA

Melih Gökçek’in eski danışmanı Ahmet Sarıduman’ın da aralarında olduğu bazı kişiler ise adli kontrolle serbest bırakıldı. Şirket yönetim kurulunda yer alan Sarıduman, şirkette işe başladıktan 2 hafta kadar sonra Merkez Bankası’nın faaliyetlerini durdurma kararı verdiğini kaydetti.

KARA PARAYI TAXİ POS ÜZERİNDEN AKLADILAR!

Dosyada yer alan bilgilere göre Payco üzerinden 40 bine yakın sahte hesap açıldı. Şirket üzerinden yasa dışı bahis paralarının aklandığı öne sürülüyor. Bu durumu destekleyen kimi WhatsApp yazışmaları ile telefon tapeleri de dava dosyasına girdi. Kara para aklama sürecinde Taxi POS cihazlarının da kullanıldığı öne sürülüyor. Şirket elemanlarının sahada temin ettiği 3 bin 736 Taxi POS cihazından 823’ünde yasa dışı bahis paralarının izine ulaşıldı. Dosyada göre, TaxiPOS cihazlarını temin eden isim ise tutuklanan Furkan Aktan oldu.

İŞLEM HACMİ: 213 MİLYAR TL... ÖDEDİĞİ VERGİ: 0 TL!

6 yıl önce kurulan ve 50 milyon TL sermayesi olan Payco’nun işlem hacmi 31 Mayıs 2005 itibari ile 213 milyar oldu. Şirketin kuruluşundan bu yana tek kuruş vergi ise ödemediği anlaşıldı. Şirketi Şubat 20205’te Dubai merkezli Fastcapital Investment’e devreden Ozan Bingöl, suçlamaları kabul etmedi. 2017-2025 yılları arasında Ozan Bingöl’ün hesaplarına 376 milyon 659 bin liralık para girişi oldu. Anılan dönemde bu kişinin hesabından para çıkışı ise 338 milyon 224 bin TL oldu.