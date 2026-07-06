Bungalov tatili kabusa döndü: 5 yaşındaki Elva yaşamını yitirdi

Elde edilen bilgilere göre, olay dün akşam saatlerinde Sakarya'nın Sapanca ilçesinde Uzunkum Mahallesi'ndeki bir bungalov tesisinde meydana geldi. Güneş ailesinin 5 yaşındaki kızları Elva, tatil için geldikleri bungalov tesisinde bulunan havuza düştü.

AİLESİ HAVUZDAN ÇIKARIP HASTANEYE GÖTÜRDÜ

Durumu fark eden ailesi, suya girerek küçük kızı havuzdan çıkardı. Ailesi tarafından özel araçla Sapanca İlçe Devlet Hastanesi'ne götürülen Elva Güneş, daha sonra Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

İlk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan küçük Elva Güneş, doktorların yoğun çabasına rağmen kurtarılamadı.

5 yaşındaki Elva Güneş'in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Ön Otopsi Merkezi'ne gönderildi.

Olaya ilişkin soruşturma sürüyor. (DHA)