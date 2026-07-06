Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Türkiye Bungalov tatili kabusa döndü: 5 yaşındaki Elva yaşamını yitirdi

Bungalov tatili kabusa döndü: 5 yaşındaki Elva yaşamını yitirdi

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde, tatil için ailesiyle birlikte geldiği bungalov tesisinde havuza düşerek boğulma tehlikesi geçiren 5 yaşındaki Elva Güneş kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Son Güncelleme:

Elde edilen bilgilere göre, olay dün akşam saatlerinde Sakarya'nın Sapanca ilçesinde Uzunkum Mahallesi'ndeki bir bungalov tesisinde meydana geldi. Güneş ailesinin 5 yaşındaki kızları Elva, tatil için geldikleri bungalov tesisinde bulunan havuza düştü.

AİLESİ HAVUZDAN ÇIKARIP HASTANEYE GÖTÜRDÜ

Durumu fark eden ailesi, suya girerek küçük kızı havuzdan çıkardı. Ailesi tarafından özel araçla Sapanca İlçe Devlet Hastanesi'ne götürülen Elva Güneş, daha sonra Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

İstanbul'dan eğlenmeye gelmişti: Bungalov tatili ölümle bitti!İstanbul'dan eğlenmeye gelmişti: Bungalov tatili ölümle bitti!

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

İlk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan küçük Elva Güneş, doktorların yoğun çabasına rağmen kurtarılamadı.

5 yaşındaki Elva Güneş'in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Ön Otopsi Merkezi'ne gönderildi.

Olaya ilişkin soruşturma sürüyor. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Sakarya Sapanca Çocuk
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro