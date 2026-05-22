Bugün yarın düzelir derken sağanak daha da şiddetli yağacak
Güneşli günleri bekleyen Türkiye, bugün sağanağın en şiddetli günlerinden birini yaşayacak. Meteoroloji, öğle saatlerinden itibaren Marmara, Ege ve Akdeniz için "kuvvetli yağış" uyarısı verirken; yağmur hafta sonu ve bayramda da yurdu terk etmeyecek.
Türkiye genelinde mevsim normalleri altında seyreden hava sıcaklıkları ve günlerdir süren yağışlı sistem, etkisini artırarak devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son hava durumu raporuna göre, "hava düzeliyor mu?" sorusunu soran vatandaşlar için tablo daha da sertleşti.
Bugün öğle saatlerinden itibaren kritik bölgelerde yerel olarak çok kuvvetli ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması bekleniyor.
Meteoroloji tarafından yayımlanan günlük ve haftalık tahminler bugün yarın düzelir diye beklenen havanın daha da şiddeti yağacak sağanak etkisi atında kalacağını ortaya koydu. Sıcaklıklarda da bölge bölge düşüş yaşanacağını açıklayan Meteoroloji, saatlik tahmin haritalarında yağışın gün içindeki rotasını ve şiddetini ortaya koydu:
22 Mayıs Cuma Sabah (06:00-12:00): Yağışlı sistem güne Marmara’nın batısı, Kuzey Ege kıyıları, Akdeniz’in batısı ve Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda başladı.
22 Mayıs Cuma Öğle (12:00-18:00): Yağışlar en şiddetli aşamasına bu saatlerde ulaşacak. Ege Bölgesi’nin tamamı ile Batı Akdeniz hattı haritada "Yerel Kuvvetli Yağış" etiketiyle işaretlendi. Yurdun neredeyse tamamında sağanak ve gök gürültüsü hakim olacak.
22 Mayıs Cuma Akşam (18:00-24:00): Kuvvetli yağış alanı İç Anadolu’nun batısı ve Ege’nin iç kesimlerine kayacak. Yağışlı kütle Karadeniz ve Doğu Anadolu genelinde etkisini sürdürecek.
23 Mayıs Cumartesi Gece (00:00-06:00): Gece yarısından sonra sistem; Ankara, Konya, Nevşehir, Kırşehir gibi İç Anadolu illeri ile Çanakkale-İzmir hattında yoğunlaşarak kuvvetli sağanak bırakmaya devam edecek.
Haftalık tahmin raporuna (22-28 Mayıs) göre, yağışlı sistem önümüzdeki hafta ortasına kadar etkisini sürdürecek. 24 Mayıs Pazar gününden itibaren yağışların alanı bir miktar daralsa da, 25 Mayıs Pazartesi ve 26 Mayıs Salı günleri yurdun çok büyük bir bölümünde sağanak geçişleri devam edecek.
Sistemin ancak 27 Mayıs Çarşamba gününden itibaren batı bölgelerden başlayarak yurdu terk etmesi öngörülüyor.
Hava sıcaklıklarının yurdun batı kıyılarında mevsim normalleri civarında, ancak diğer tüm bölgelerde normallerin 2 ila 4 derece altında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın batı ve kuzey kesimlerde kuzeyli, diğer yerlerde ise güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği bildirildi.
Yetkililer; ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı vatandaşların özellikle Cuma günü öğle saatlerinden itibaren çok daha dikkatli olması gerektiğini vurguladı.
BUGÜN HAVA KAÇ DERECE?
MARMARA
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bölgenin batı ve güney kesimlerinde öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ÇANAKKALE °C, 20°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 21°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 23°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAKARYA °C, 25°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların iç kesimlerinde ve kuzey kıyılarında yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DENİZLİ °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR °C, 27°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MUĞLA °C, 23°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bölgenin iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ADANA °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BURDUR °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KONYA °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
NEVŞEHİR °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KASTAMONU °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ARTVİN °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
VAN °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MARDİN °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİİRT °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ŞANLIURFA °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DENİZLERDE HAVA
Fırtına beklenmiyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, sabah saatlerinde batı ve güneybatıdan, batısı kuzeybatıdan 3 ila 5; Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerine kadar batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi.
MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden itibaren doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, Görüş: İyi.
EGE
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, gece ve sabah saatlerinde kuzeyi kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6; Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, güneyi güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, güneyi yer yer 2,5 m, Görüş: İyi.
AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Akdeniz'de doğu ve güneydoğudan 3 ila 5; Doğu Akdeniz'de güney ve güneybatıdan, öğle saatlerinden itibaren güneydoğudan, batısı kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı ve güneybatıdan, gece saatlerinde kuzeyi kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinde yer yer 6 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,75 m, Görüş: İyi.