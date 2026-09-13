Buğra Gökçe için tutukluluk itirazı! Avukatı CMK’yı hatırlattı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da yargılandığı 414 sanıklı davada tutuklu bulunan İstanbul Planlama Ajansı (İPA) Başkanı Buğra Gökçe’nin avukatı Aynur Tuncel Yazgan, müvekkilinin tutukluluk süresine ilişkin açıklama yaptı. Yazgan, Ceza Muhakemesi Kanunu’nun (CMK) 102’nci maddesini hatırlatarak Gökçe’nin 542 gündür özgürlüğünden yoksun olduğunu belirtti.

“CMK 102 AÇIK”

Yazgan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda CMK’nın 102’nci maddesine dikkat çekti. Kanunun ilgili hükmüne göre ağır ceza mahkemesinin görevine girmeyen işlerde tutukluluk süresinin en fazla 1 yıl olduğunu, zorunlu hallerde ise gerekçesi gösterilerek 6 ay daha uzatılabildiğini ifade etti.

Avukat Yazgan, “Asliye cezalık bir suçta tutukluluk süresi en fazla 1 yıl; zorunlu hallerde ise en fazla 6 ay daha uzatılabilir” diyerek bu düzenlemenin Gökçe açısından uygulanması gerektiğini ifade etti.

“542 GÜNDÜR ÖZGÜRLÜĞÜNDEN YOKSUN”

23 Mart 2025’ten bu yana tutuklu bulunan Buğra Gökçe’nin tutukluluk süresinin 2 günlük gözaltı süresi de hesaba katıldığında 542 güne ulaştığını belirten Yazgan, yasal sürenin aşıldığını söyledi. Gökçe, İBB davasında “nitelikli dolandırıcılık”, “ihaleye fesat karıştırmak” ve “çıkar amaçlı suç örgütü üyeliği” iddialarıyla yargılanıyor.

Yazgan, paylaşımında yasal sürenin aşıldığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“CMK 102 açık: Asliye cezalık bir suçta tutukluluk süresi en fazla 1 yıl; zorunlu hallerde ise en fazla 6 ay daha uzatılabilir.

23 Mart 2025’ten beri tutuklu olan Buğra Gökce, 2 günlük gözaltı süresi de hesaba katıldığında bugün itibarıyla 542 gündür özgürlüğünden yoksun.”