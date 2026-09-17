Buğra Gökçe için azami tutukluluk süresi doluyor: Tahliye edilmeli

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik soruşturma kapsamında 23 Mart 2025'te tutuklanan İstanbul Planlama Ajansı Başkanı Buğra Gökçe açısından yasal tutukluluk süresine ilişkin kritik aşamaya gelindi.

Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 414 sanıklı davada Gökçe ile birlikte 6 tutuklu sanığın daha 18 aylık azami tutukluluk süresi 23 Eylül'de dolacak. Sanık avukatları, cuma günü yapılması beklenen tutukluluk incelemesinde tahliye kararı verilmesini talep ediyor.

GÖKÇE'NİN AVUKATINDAN CMK 102 VURGUSU

Gökçe'nin avukatı Aynur Tuncel Yazgan tarafından hazırlanan bilgi notunda, tutukluluk süresinin belirlenmesinde Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 102. maddesinin esas alınması gerektiği belirtildi.

Söz konusu düzenlemeye göre, ağır ceza mahkemesinin görev alanına girmeyen suçlarda tutukluluk süresi bir yılı aşamıyor. Zorunlu hallerde ve gerekçesi gösterilmek şartıyla bu süre 6 ay daha uzatılabiliyor. Böylece toplam süre 18 aya çıkıyor.

Avukatların değerlendirmesine göre Gökçe'ye yöneltilen suçlamalar ağır ceza mahkemesinin görev alanına değil, asliye ceza mahkemesinin görev alanına giriyor. Bu nedenle davanın ağır ceza mahkemesinde görülüyor olmasının, Gökçe bakımından uygulanacak azami tutukluluk süresini değiştirmemesi gerektiği savunuluyor.

SÜRENİN BİTİŞİ İÇİN FARKLI HESAPLAMALAR YAPILDI

Gökçe'nin avukatlarının hazırladığı bilgi notunda, 23 Mart 2025'te başlayan tutukluluk süresinin ne zaman sona ereceğine ilişkin farklı hesaplamalar da yer aldı.

Bir yılın 365 gün, 6 aylık uzatma süresinin ise 180 gün kabul edilmesi halinde toplam 545 günlük sürenin 17 Eylül 2026'da tamamlandığı belirtildi. Sürenin takvim ayları üzerinden hesaplanması durumunda ise bitiş tarihi 22 Eylül olarak gösterildi.

Gözaltında geçirilen iki günlük sürenin de hesaba katılması gerektiği görüşüyle yapılan hesaplamada, azami sürenin gün hesabıyla 15 Eylül, ay hesabıyla ise en geç 20 Eylül'de dolacağı ifade edildi.

Bu hesaplamalar üzerinden Gökçe'nin tutukluluğunun sona erdirilerek yargılamanın tutuksuz sürdürülmesi istendi.

“TAKDİR YETKİSİ BULUNMUYOR” GÖRÜŞÜ

Gökçe'nin avukatları, CMK'nin 102. maddesindeki azami sürenin dolması halinde tutukluluğun devamına karar verilemeyeceğini savunuyor.

Bilgi notunda ayrıca Gökçe'nin yaklaşık 30 yıllık kamu hizmeti geçmişine dikkat çekilirken, dosyada rüşvet aldığı, haksız kazanç elde ettiği veya usulsüz bir mali işlemden kişisel menfaat sağladığı yönünde bir tespit bulunmadığı ileri sürüldü.

Avukatları, Gökçe hakkında suç işlediğini veya usulsüz işlem gerçekleştirdiğini belirten açık ya da gizli bir tanık veya müşteki beyanı bulunmadığını da belirtti.

Gökçe ise Haziran 2026'da mahkemede yaptığı savunmada, kendisi hakkında açık veya gizli tanık tarafından yöneltilmiş somut bir suçlama olmadığını ve usulsüz para hareketine ilişkin bir MASAK raporunun bulunmadığını ifade etmişti.

İBB DAVASINDA 7 İSİM İÇİN AYNI SÜREÇ

Gökçe'nin yanı sıra Vedat Şahin, Hakan Karanis, Ahmet Köksal, Hüseyin Köksal, Murat Kapki ve Mustafa Nihat Sütlaş'ın da 18 aylık azami tutukluluk süreleri 23 Eylül'de dolacak.

İBB davasında 53 tutuklu sanık bulunurken, 21 sanığın 12 aylık azami tutukluluk süresini tamamladığı belirtiliyor.

Gelecek hafta ise Güldem Şık'ın 25 Eylül'de, Ömür Yılmaz'ın 26 Eylül'de 18 aylık azami tutukluluk süresini doldurması bekleniyor.