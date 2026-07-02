Büfesinin üzerine çıkıp kendini zincirledi!

Kütahya’da Cumhuriyet Caddesi üzerinde faaliyet gösteren 3 büfe, belediye ekiplerince gerçekleştirilen sabah operasyonuyla kaldırıldı. Esnaf Gökhan Gökpunar sesini duyurabilmek için kendisini büfeye zincirleyerek eylem yaptı.

BELEDİYE YIKTI, MAHKEME DURDURDU

Yaşanan bu gelişmenin ardından esnafların hukuki yollara başvurmasıyla Kütahya İdare Mahkemesi, yıkım işlemi hakkında yürütmeyi durdurma kararı verdi.

Mahkemenin kararının ardından büfelerin kaldırıldığı alanda avukatlarıyla birlikte bir araya gelen esnaflar, sürece dair haklarını hukuki olarak aramaya devam edeceklerini bildirdi.

"ÜÇ AYDIR PSİKOLOJİMİZ BOZULDU, DEĞDİ Mİ?"

Yıkım sürecinde sesini duyurabilmek amacıyla kendisini büfeye zincirleyerek eylem yapan esnaf Gökhan Gökpunar, verdikleri mücadeleyi ve yaşadıkları mağduriyeti anlattı.

Mahkemenin verdiği yürütmeyi durdurma kararını hatırlatan Gökpunar, şu ifadeleri kullandı:

“Sesimizi duyurmak için uğraştık ama yetemedik. Geldiğimiz noktada mahkeme yürütmenin durdurulması kararını vermiş durumda. Beklenseydi her şey daha güzel olabilirdi. Ben sadece şunu sormak istiyorum; yırtındım durdum, bu hale geldim. Üç aydır psikolojimiz bozuldu. Değdi mi? Böyle olması gerekli miydi? Sabah saat 06.00'da yapılan operasyonla büfelerimiz yıkıldı. Biz sadece mahkemenin kararını bekliyorduk”

"SABAH YAŞANAN OLAYLARA GEREK KALMAYACAKTI"

Konunun hukuki boyutuna dair açıklamalarda bulunan Avukat Enes Öztürk ise yürütmeyi durdurma kararının, dava tamamen sonuçlanıncaya kadar mevcut belediye encümen kararının uygulanmasını askıya aldığını belirtti.

Sabah saatlerinde yaşanan gerginliğe dikkat çeken Öztürk, şu değerlendirmede bulundu:

“Bu süreç sonunda mahkeme farklı bir karar da verebilir, yürütmenin durdurulmasının devamına da karar verebilir. Nihai kararı yargılama sonucunda hukuk verecek. Sabah yaşanan olaylar olmasaydı, vatandaş da belediye personeli de kolluk kuvvetleri de bu durumun içinde kalmayacaktı” (DHA)