Bu yaz kuraklık konuşulmayacak! Bakan Yumaklı barajların 'rekor doluluk oranını' açıkladı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kayseri’de düzenlenen Erciyes Zirvesi’nde yaptığı açıklamada, yağışlardaki artışın su kaynaklarına olumlu yansıdığını belirterek barajlarda rekor seviyede doluluk oranına ulaşıldığını söyledi.

Türkiye’nin Akdeniz Havzası’nda yer alması nedeniyle iklim değişikliğinden etkilendiğini vurgulayan Yumaklı, su kaynaklarının korunmasının hayati önem taşıdığını belirtti. Yumaklı, su merkezli politikaların önemine dikkat çekerken birkaç yıldır yaz aylarında korkutan susuzluk gündemine ilişkin de müjdeler verdi.

“SON 66 YILIN EN YÜKSEK YAĞIŞI”

Bu yıl gerçekleşen yağışlara ilişkin verileri paylaşan Yumaklı, 2026 yılı yağışlarının uzun yıllar ortalamasının yüzde 32,5, geçen yılın ise yüzde 75,7 üzerinde gerçekleştiğini açıkladı.

“Son 66 yılın en yüksek yağışına ulaşmış durumdayız” diyen Yumaklı, bu artışın barajlara da yansıdığını belirterek, “Barajlarımızın aktif doluluk oranı şu anda yüzde 81,5 seviyesinde. Bu bir rekor. Ayrıca barajlarımızda geçen yıla göre 26 milyar metreküp daha fazla su depolanmış durumda” ifadelerini kullandı.

“İÇME SUYUNDA SORUN BEKLEMİYORUZ”

Geçen yıl yaşanan kuraklık nedeniyle bazı kentlerde içme suyu rezervlerinde sıkıntılar yaşandığını hatırlatan Yumaklı, bu yıl yağışların etkisiyle rezervlerin önemli ölçüde toparlandığını söyledi.

Türkiye genelinde içme suyu konusunda ciddi bir risk öngörmediklerini belirten Yumaklı, “İllerimizin içme suyu açısından herhangi bir sorun yaşayacağını düşünmüyorum” dedi. (DHA)