Bu yayla arıcıların gizli cenneti: Türkiye'nin her yerinden geliyorlar

Yüzlerce endemik bitki türüne ev sahipliği yapan Yozgat'ın Bozok Yaylası, mayıstan itibaren onlarca gezginci arıcıya kapılarını açtı. Arıcılar kekik ve geven çiçeklerinin açmasını beklerken yağışlı havalar hem umut hem endişe yaratıyor.

YOZGAT'A 40 YILLIK ARICI DA GELDİ

Ordu'dan gelen 58 yaşındaki Necat Özkan, arkadaşı Murat Yılmaz'la birlikte 600 kovanı Yozgat'ın Büyükmahal köyü kırsalına taşıdı. Yaklaşık 40 yıldır arıcılık yapan Özkan, önceki yıllarda Erzurum'a gittiğini, bu yıl arıcı arkadaşlarının tavsiyesiyle Yozgat'ı tercih ettiğini anlattı. Kış mevsimini ise Aydın'da geçiriyorlar.

"Arkadaşlar Yozgat'ın arıcılık için iyi olduğunu söyledi. Çiçek oranı da şu anda güzel. Havalar yağışlı gidiyor. İnşallah havalar düzelir, kekik ve geven de açarsa verimli bir sezon geçirmeyi umut ediyoruz."

Özkan, sezonun iyi geçmesi halinde 7-8 ton bal üretmeyi hedeflediklerini belirtti. Ürettikleri balı hem toptan hem perakende sattıklarını da ekledi.

"KUNDAKTAKI BEBEK GİBİ"

Özkan, arıcılığın görünenden çok daha zorlu bir meslek olduğunu vurguladı.

"Sabah kalkıp arılarımıza bakıyoruz. Çocuk gibi ilgilenmen gerekiyor; aynen kundaktaki bebek gibi. Bakarsan o da sana bakıyor. Buraya çadırımızı, barakamızı kuruyoruz, 24 saat devamlı arının içindeyiz."

25 YILDIR YOZGAT'A GELİYOR

Yaylaya gelen bir diğer gezginci arıcı, 74 yaşındaki Yaşar Karaca. Ordu'dan gelen Karaca, 2000 yılında emekliye ayrılmasının ardından arıcılığa başlamış, o günden bu yana 25 yıldır Yozgat'a geliyor. Kışları Antalya'da geçiren Karaca, yaklaşık 250 kovanla üretim yapıyor ve Bozok Yaylası'nın çiçek çeşitliliğini özellikle takdirle değerlendiriyor.

YOZGAT'TA 40 BİN KOLONİ VAR

Yozgat Arıcılar Birliği Başkanı Mehmet Salman, 3 kuşaktır arıcılık yaptığını belirterek ilin potansiyelini rakamlarla ortaya koydu. Yozgat'ta 40 bin koloni arı ve yaklaşık 1000 üretici bulunuyor. Bu üreticilerden 600'ü Arıcılar Birliği üyesi.

Salman, bu yıl yağışların etkisiyle yüksek verim beklediklerini söyledi ve gezginci arıcıların ilçeye gelişinin sürdüğünü aktardı. Şimdiye kadar 12 gezginci arıcı kayıt yaptırmış durumda.

(AA)