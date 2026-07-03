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Bu kırmızı noktayı görürseniz sakın yaklaşmayın!

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde 9 yangın söndürme havuzunun suyu doğaya zararsız gıda boyasıyla renklendirildi. Suyun görsel cazibesini ortadan kaldıran uygulama boğulma vakalarını önlemeyi hedefliyor.

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Bu kırmızı noktayı görürseniz sakın yaklaşmayın!

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde Kadirli Orman İşletme Müdürlüğü sorumluluk alanındaki 9 yangın söndürme havuzunda alışılmadık bir önleme başvurdu. Arazöz ve helikopterlerin yangın sırasında su aldığı havuzlara yaz aylarında serinlemek için de giriliyor. Boğulma vakalarını önlemek amacıyla havuz suları gıda boyasıyla renklendiriliyor.

Ekipler havuzların çevresini dikenli telle çevirip uyarı levhalarını yenilemenin yanı sıra suya doğaya ve ekosisteme zararsız gıda boyası da ekliyor. Suyun rengini değiştiren uygulama havuzun görsel cazibesini ortadan kaldırarak vatandaşların girme isteğini kırmayı amaçlıyor.

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7 GÜN 24 SAAT TEYAKKUZ

Kadirli Orman İşletme Müdürü Adem Sarıbıyık, gözetleme kuleleri ve ilk müdahale ekipleriyle 7 gün 24 saat yangınlara karşı hazır olduklarını belirtti. Havuzlara tehlikeye rağmen serinlemek için girildiğini ve zaman zaman boğulma vakaları yaşandığını vurgulayan Sarıbıyık, can kayıplarını önlemenin kurumun birincil öncelikleri arasında yer aldığını ifade etti.

Bu kırmızı noktayı görürseniz sakın yaklaşmayın! - Resim : 2

"SUYUN CAZİBESİNİ ORTADAN KALDIRMAK İSTİYORUZ"

Sarıbıyık, "Bu yenilikçi uygulamadaki amacımız suyun görsel cazibesinin ortadan kaldırılarak amacı dışında kullanmasını engellemek ve güvenliği en iyi seviyeye çıkarmaktır. Yeşil vatanımızın korunması ve vatandaşlarımızın can güvenliği için tüm teşkilatımızla 7 gün 24 saat görevimizin başındayız" diye konuştu.

(AA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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