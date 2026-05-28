Tadı pamuk şeker gibi: Fiyatını bile sormadan alıyorlar, sadece bir mahallede üretilip satılıyor

Antalya'nın Kumluca ilçesinde dar bir alanda yetiştirilen Karacaören karpuzunun hasadı başladı. Üretici Halil Çatal, "Karacaören karpuzu olduğunu bilen fiyat sormaz" diyor.

Antalya, Kumluca'ya bağlı Karacaören Mahallesi'nde Alakır Çayı Havzası'nın dar bir bölgesinde üretilen karpuzların hasadı 20 Mayıs'ta başladı. Sabah erken saatlerde seralardan toplanan karpuzlar doğrudan ilçe merkezinde satışa sunuluyor.

Yaklaşık 20 yıl önce mahallede kış mevsiminde karpuz yetiştirmeye başlayan Halil Çatal, bu karpuzun kendine özgü niteliklerini anlattı:

"Karacaören karpuzu çekirdekli, rengi pembedir. Karpuzun içi pamuk şekeri gibi ağızda erir. Biraz kabuğu kalın olsa da karpuzun orijinali bu şekildedir. Bu her yerde olmaz, bizim buraya has."

KUMLUCA HALKINA BİLE ZOR YETİYOR

Çatal, üretimin sınırlı olduğunu ve ilçe dışına satış yapamadıklarını belirtti:

"Kumluca halkına ancak yeter. Fazla bir rekolte yok. Dışarı satmıyoruz. Karacaören karpuzunu gören fiyatına bakmaz, tadına bakar. Karacaören karpuzu olduğunu bilen de fiyat sormaz."

3 AYDA HASADA GELİYOR, VERİMİ BİLİNÇLİ OLARAK DÜŞÜK TUTULUYOR

Karpuzlar şubat ayında dikiliyor ve 3 aylık sürede hasat edilecek olgunluğa ulaşıyor. Hasat dönemi 20 Mayıs'ta başlayıp 20 Haziran'da sona eriyor. Dönümden yaklaşık 4 ton karpuz alınıyor.

Çatal, aşılı karpuza geçerlerse dönüm başına 8-10 ton ürün alabileceklerini ancak bunu tercih etmediklerini söyledi:

"Biz tatlı olsun, az olsun diyoruz."

(DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
