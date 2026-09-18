Bu hafta vizyona 9 yeni film giriyor! Korku, gerilim, aksiyon...
Sinema salonlarında bu hafta korkudan aksiyona, dramdan animasyona farklı türlerde 9 yeni film izleyiciyle buluşacak.
Beyaz perde bu hafta hareketleniyor. Birbirinden farklı türlerde 9 yeni film, bu haftadan itibaren sinema salonlarında izleyici karşısına çıkıyor. Vizyona giren yapımlar şu şekilde:
Resident Evil
Tür: Bilim Kurgu, Gerilim, Korku
Yönetmen: Zach Cregger
Oyuncular: Austin Abrams, Paul Walter Hauser, Zach Cherry
Sınırsız
Tür: Aksiyon, Gerilim, Komedi
Yönetmen: Scott Waugh
Oyuncular: Alan Ritchson, Owen Wilson, Rodrigo Santoro
Kumar
Tür: Aksiyon, Dram
Yönetmen: Ali Ayyıldız
Oyuncular: Cem Özer, Aytaç Acar, Metin Yıldız
Tavuk
Tür: Dram
Yönetmen: György Pálfi
Oyuncular: Maria Diakopanayotou, Argyris Pandazaras, Yannis Kokiasmenos
Kehanet
Tür: Aksiyon, Gerilim, Komedi
Yönetmen: Romain Gavras
Oyuncular: Anya Taylor-Joy, Chris Evans, Salma Hayek
Ayı Kardeşler: Macera Ekibi
Tür: Animasyon, Dram, Komedi
Yönetmen: Yongchang Lin
Melodi ve Neşeli Notalar
Tür: Animasyon
Yönetmen: Mustafa Nebi Filik
Tek Başına
Tür: Dram, Müzik
Yönetmen: Aziz Alaca
Oyuncular: İlhan Şen, Ümit Beste Kargın, Renan Bilek
OK! Madam: Bon Voyage
Tür: Aile, Aksiyon, Komedi
Yönetmen: Cheol-ha Lee
Oyuncular: Jung- Hwa Uhm, Park Sung-Woo, Sang-yoon Lee