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Halk TV Türkiye Bu hafta vizyona 9 yeni film giriyor! Korku, gerilim, aksiyon...

Bu hafta vizyona 9 yeni film giriyor! Korku, gerilim, aksiyon...

Sinema salonlarında bu hafta korkudan aksiyona, dramdan animasyona farklı türlerde 9 yeni film izleyiciyle buluşacak.

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Bu hafta vizyona 9 yeni film giriyor! Korku, gerilim, aksiyon... - Fotoğraf: 1
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Beyaz perde bu hafta hareketleniyor. Birbirinden farklı türlerde 9 yeni film, bu haftadan itibaren sinema salonlarında izleyici karşısına çıkıyor. Vizyona giren yapımlar şu şekilde:

Bu hafta vizyona 9 yeni film giriyor! Korku, gerilim, aksiyon... - Fotoğraf: 2
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Resident Evil

Tür: Bilim Kurgu, Gerilim, Korku
Yönetmen: Zach Cregger
Oyuncular: Austin Abrams, Paul Walter Hauser, Zach Cherry

Bu hafta vizyona 9 yeni film giriyor! Korku, gerilim, aksiyon... - Fotoğraf: 3
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Sınırsız

Tür: Aksiyon, Gerilim, Komedi
Yönetmen: Scott Waugh
Oyuncular: Alan Ritchson, Owen Wilson, Rodrigo Santoro

Bu hafta vizyona 9 yeni film giriyor! Korku, gerilim, aksiyon... - Fotoğraf: 4
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Kumar

Tür: Aksiyon, Dram
Yönetmen: Ali Ayyıldız
Oyuncular: Cem Özer, Aytaç Acar, Metin Yıldız

Bu hafta vizyona 9 yeni film giriyor! Korku, gerilim, aksiyon... - Fotoğraf: 5
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Tavuk

Tür: Dram
Yönetmen: György Pálfi
Oyuncular: Maria Diakopanayotou, Argyris Pandazaras, Yannis Kokiasmenos

Bu hafta vizyona 9 yeni film giriyor! Korku, gerilim, aksiyon... - Fotoğraf: 6
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Kehanet

Tür: Aksiyon, Gerilim, Komedi
Yönetmen: Romain Gavras
Oyuncular: Anya Taylor-Joy, Chris Evans, Salma Hayek

Bu hafta vizyona 9 yeni film giriyor! Korku, gerilim, aksiyon... - Fotoğraf: 7
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Ayı Kardeşler: Macera Ekibi

Tür: Animasyon, Dram, Komedi
Yönetmen: Yongchang Lin

Bu hafta vizyona 9 yeni film giriyor! Korku, gerilim, aksiyon... - Fotoğraf: 8
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Melodi ve Neşeli Notalar

Tür: Animasyon
Yönetmen: Mustafa Nebi Filik

Bu hafta vizyona 9 yeni film giriyor! Korku, gerilim, aksiyon... - Fotoğraf: 9
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Tek Başına

Tür: Dram, Müzik
Yönetmen: Aziz Alaca
Oyuncular: İlhan Şen, Ümit Beste Kargın, Renan Bilek

Bu hafta vizyona 9 yeni film giriyor! Korku, gerilim, aksiyon... - Fotoğraf: 10
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OK! Madam: Bon Voyage

Tür: Aile, Aksiyon, Komedi
Yönetmen: Cheol-ha Lee
Oyuncular: Jung- Hwa Uhm, Park Sung-Woo, Sang-yoon Lee

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