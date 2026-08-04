Bu güzellik başka yerde yok! Karadeniz'in en serin vahası Murgul'da gizli
Artvin'in Murgul ilçesindeki Karagöl, ormanlık doğası ve serin iklimiyle ziyaretçilerini bekliyor. Prof. Dr. Aydın Tüfekçioğlu, endemik bitkilere ev sahipliği yapan saklı gölün altyapı çalışmalarıyla turizme kazandırılabileceğini söyledi.
Artvin'deki üç Karagöl'den biri olan Murgul Karagöl, Tiryal Dağı eteklerinde geniş yapraklı ormanların arasında gizleniyor.
Borçka ve Şavşat Karagölleri kadar tanınmayan göl, uzmanların "turizme kazandırılmalı" çağrısıyla gündeme geldi.
Murgul ilçesine bağlı Damar köyü sınırlarında yer alan göl, yaz aylarında çevresindeki ormanlarla yeşilin onlarca tonunu aynı karede buluşturuyor.
avadan drone ile görüntülenen Murgul Karagöl, doğal zenginliğine karşın yılın büyük bölümünde sınırlı sayıda ziyaretçi ağırlıyor.
Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aydın Tüfekçioğlu, gölün yakın çevresinde endemik bitki türlerinin bulunduğunu ve coğrafi konumunun bölge için büyük önem taşıdığını vurguladı. Tüfekçioğlu, tanıtım yapılması halinde gölün önemli ölçüde ziyaretçi çekebilecek potansiyele sahip olduğunu belirtti.
Prof. Dr. Tüfekçioğlu, gölün turizme kazandırılması için seyir iskelesi, yürüyüş yolları ve doğayla uyumlu piknik alanları oluşturulması gerektiğini söyledi.
Tüfekçioğlu, "Güzel bir iskele özellikle burada çok faydalı olacaktır. Gölü görme açısından, gölde anı fotoğrafı çekilme açısından çok faydası olacaktır. Göle yakın olmayıp biraz daha gölün manzarasını bozmayan alanlarda piknik alanları muhakkak planlanmalı" dedi.
Tüfekçioğlu, yazın bunaltıcı sıcaklarda gölün serin iklimiyle ziyaretçilere doğal bir kaçış noktası sunacağını ifade etti. Gölün hem görsel hem de iklimsel açıdan günübirlik ziyaretçiler için ideal koşullar taşıdığını belirten Tüfekçioğlu, altyapı düzenlemelerinin tamamlanmasıyla Murgul ve Artvin turizmine önemli katkı sağlanacağını söyledi.
(DHA)