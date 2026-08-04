Bu güzellik başka yerde yok! Karadeniz'in en serin vahası Murgul'da gizli

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Tüfekçioğlu, yazın bunaltıcı sıcaklarda gölün serin iklimiyle ziyaretçilere doğal bir kaçış noktası sunacağını ifade etti. Gölün hem görsel hem de iklimsel açıdan günübirlik ziyaretçiler için ideal koşullar taşıdığını belirten Tüfekçioğlu, altyapı düzenlemelerinin tamamlanmasıyla Murgul ve Artvin turizmine önemli katkı sağlanacağını söyledi.

(DHA)