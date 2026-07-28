Bu gece yarısı başlıyor: İstanbul'da 2 ilçede denize girmek yasaklandı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün değerlendirmelerinin ardından İstanbul'da Sarıyer ve Beykoz'da denize girmek geçici olarak yasaklandı.

Çarşamba günü saat 00.00'dan itibaren denize girmek isteyenlere izin verilmeyeceği belirtildi.

BEYKOZ VE SARIYER'DE GEÇİCİ YASAK KARARI

Beykoz Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ilçe sınırlarında Karadeniz'e kıyısı bulunan sahiller, plajlar ve koylarda dalga boyu yüksekliği nedeniyle, İl İdaresi Kanunu gereğince yarın denize girmenin yasaklandığı bildirildi.

Sarıyer Kaymakamlığından yapılan açıklamada da son meteorolojik değerlendirmeler doğrultusunda yarın gün bitimine kadar dalga boyunun yüksek olacağının değerlendirildiği belirtildi.

HALK PLAJI KAPATILDI

Açıklamada, can güvenliği açısından herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için yarın geçici olarak Sarıyer sınırları içerisinde bulunan Kısırkaya Halk Plajı'nın girişe kapatılmasına karar verildiği kaydedildi.