Bu eserlere paha biçilemiyor, emniyet sergiye açtı! Kaçakçılar hâlâ serbest

Beykoz’da bir evden akılalmaz sayıda tarihi eser çıktı. Toplam 12 medeniyete ait 10 bin tarihi eser ele geçirildi. Kaçakçılık şubenin bugüne kadar yapmış olduğu en büyük operasyonlardan biri olarak kayıtlara geçti. Eserlerin de çoğunun müzede sergilenebilecek düzeyde olduğu öğrenildi fakat olay ile ilgili gözaltına alınan kişiler serbest bırakıldı.

Emniyet, Beykoz ilçesinde bir evde tarihi eser niteliğindeki çok sayıda kültür varlığının yasadışı olarak bulundurulduğu tespit etti.

10 bin 185 eser ele geçirildi. İncelemelerde, objelerin Anadolu Selçuklu, Büyük Selçuklu, Urartu, Hitit, Yunan, Roma, Bizans, Asur, Mezopotamya, Emevi, Abbasi ve Osmanlı dönemlerine ait olduğu değerlendirildi.

Farklı medeniyetlere ait olduğu değerlendirilen eserler emniyette sergilendi. Gözaltına alınan iki şüpheli ise serbest bırakıldı.

MÜZEDE SERGİLENECEK NİTELİKTE

Uzmanların yaptığı ilk incelemelere göre eserlerin büyük bölümü müzelerde sergilenebilecek nitelikte.

Arkeolojik objeler, sikkeler, kitabeler ve farklı tarihî materyallerden oluşan koleksiyonun; medeniyetlerin sosyal yaşamı, inanç dünyası, sanat anlayışı ve ekonomik yapısına ışık tuttuğu belirtildi.

Operasyon kapsamında iki kişi gözaltına alındı.

Ancak şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. (DHA)