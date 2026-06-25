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Halk TV Türkiye Bu eserlere paha biçilemiyor, emniyet sergiye açtı! Kaçakçılar hâlâ serbest

Bu eserlere paha biçilemiyor, emniyet sergiye açtı! Kaçakçılar hâlâ serbest

Beykoz’da tarihi eser kaçakçılarına yönelik operasyonda ele geçirilen 10 bin 185 eser emniyette sergilenirken, gözaltına alınan iki şüphelinin serbest bırakılması dikkat çekti.

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Bu eserlere paha biçilemiyor, emniyet sergiye açtı! Kaçakçılar hâlâ serbest

Beykoz’da bir evden akılalmaz sayıda tarihi eser çıktı. Toplam 12 medeniyete ait 10 bin tarihi eser ele geçirildi. Kaçakçılık şubenin bugüne kadar yapmış olduğu en büyük operasyonlardan biri olarak kayıtlara geçti. Eserlerin de çoğunun müzede sergilenebilecek düzeyde olduğu öğrenildi fakat olay ile ilgili gözaltına alınan kişiler serbest bırakıldı.

Bu eserlere paha biçilemiyor, emniyet sergiye açtı! Kaçakçılar hâlâ serbest - Resim : 1

Emniyet, Beykoz ilçesinde bir evde tarihi eser niteliğindeki çok sayıda kültür varlığının yasadışı olarak bulundurulduğu tespit etti.

12 medeniyete ait 10 bin eser Beykoz'daki bir evden çıktı! Kaçakçılar serbest kaldı12 medeniyete ait 10 bin eser Beykoz'daki bir evden çıktı! Kaçakçılar serbest kaldı

Bu eserlere paha biçilemiyor, emniyet sergiye açtı! Kaçakçılar hâlâ serbest - Resim : 3

10 bin 185 eser ele geçirildi. İncelemelerde, objelerin Anadolu Selçuklu, Büyük Selçuklu, Urartu, Hitit, Yunan, Roma, Bizans, Asur, Mezopotamya, Emevi, Abbasi ve Osmanlı dönemlerine ait olduğu değerlendirildi.

Bu eserlere paha biçilemiyor, emniyet sergiye açtı! Kaçakçılar hâlâ serbest - Resim : 4

Farklı medeniyetlere ait olduğu değerlendirilen eserler emniyette sergilendi. Gözaltına alınan iki şüpheli ise serbest bırakıldı.

Bu eserlere paha biçilemiyor, emniyet sergiye açtı! Kaçakçılar hâlâ serbest - Resim : 5

MÜZEDE SERGİLENECEK NİTELİKTE

Uzmanların yaptığı ilk incelemelere göre eserlerin büyük bölümü müzelerde sergilenebilecek nitelikte.

Bu eserlere paha biçilemiyor, emniyet sergiye açtı! Kaçakçılar hâlâ serbest - Resim : 6

Arkeolojik objeler, sikkeler, kitabeler ve farklı tarihî materyallerden oluşan koleksiyonun; medeniyetlerin sosyal yaşamı, inanç dünyası, sanat anlayışı ve ekonomik yapısına ışık tuttuğu belirtildi.

Bu eserlere paha biçilemiyor, emniyet sergiye açtı! Kaçakçılar hâlâ serbest - Resim : 7

Operasyon kapsamında iki kişi gözaltına alındı.

Bu eserlere paha biçilemiyor, emniyet sergiye açtı! Kaçakçılar hâlâ serbest - Resim : 8

Ancak şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Tarihi Eser Kaçakçılık Emniyet
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