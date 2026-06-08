Bu cinayet 18 yıldır adalet bekliyordu: 'Kirpi' davasının ilk duruşması görüldü

Zonguldak’ta 2008 yılında kaybolan, 2010’da Ulutan Barajı kıyısında bulunan kemiklerin yapılan DNA incelemesi sonucu Ahmet Yılmaz’a ait olduğu belirlenen dosyada, yıllar sonra yeniden açılan cinayet davasının ilk duruşması yapıldı.

Başlangıçta “öldürüldüğüne dair emare bulunmadığı” gerekçesiyle takipsizlikle sonuçlanan soruşturma, daha sonra başka bir suç örgütü dosyasında alınan ifadeler doğrultusunda yeniden gündeme geldi. Hazırlanan iddianamede, “Kirpi” lakabıyla tanınan evli ve 5 çocuk babası Ahmet Yılmaz’ın otomobilde boğularak öldürüldüğü, cesedinin önce kullanılmayan bir maden ocağına bırakıldığı, ardından baraja atıldığı öne sürüldü.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı araştırma sonucu, Ahmet Yılmaz cinayetini bilenlerin, ölümü gizlemek için ‘Ahmet İstanbul’da yaşıyor. Ondan uyuşturucu aldım, otelde yaşıyor’ şeklinde sahte başvurular ve beyanlarda bulunduğu belirlendi. Emircan İleri, Tarık Yolcu (50), Köksal Aktaş (48) ve Baycan İleri’nin cinayeti bu şekilde uzun yıllar saklamaya çalıştığı ifade edildi. Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı iddianamede ‘kirpi’ lakaplı Ahmet Yılmaz’ın otomobilde boğulduktan sonra cesedinin çuvalla bir atıl haldeki bir maden ocağına bırakıldığı, daha sonra da baraja atıldığına yer verildi. İddianame ile Tarık Yolcu, Köksal Aktaş, İlker Eren hakkında ‘iştirak halinde kasten öldürme’ suçundan, Emircan İleri hakkında ise azmettirici olmaktan dava açıldı. Baycan İleri’nin 2017 yılında lösemi nedeniyle hayatını kaybettiği belirlendi. Dosya kapsamında İlker Eren Kasım 2025’te ilk tutuklanan olurken, daha sonra tahliye edildi. Şubat 2026’da Tarık Yolcu ve Köksal Aktaş tutuklandı, Emircan İleri hakkında ise ev hapsi kararı verildi.

“BAYCAN BOĞDU, BEN ARAÇTAN ATLADIM”

Zonguldak 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları katıldı. Ahmet Yılmaz’ın dönemin eşi D.D. ise SEGBİS üzerinden ifade verdi.

Tutuklu sanık Tarık Yolcu, olay günü aynı araçta bulunduğunu belirterek Ahmet Yılmaz’ın Baycan İleri tarafından boğularak öldürüldüğünü iddia etti.

Yolcu, “Hüseyin P.’yi hiç tanımıyorum. Neden böyle ifadeler verdi bilmiyorum. Beraber alkol alıyorduk, yanımıza Ahmet geldi. Sonra çıktık. Ben arabayı sürüyordum. Baycan ile Köksal arkada, Ahmet sağımda oturuyordu. Baycan’la rahmetli arasında bir tartışma oldu. Baycan bir anda arkadan boğdu. 18 yıldır vicdan yaptım, saklayamadım. Baycan, Ahmet’i boğunca, panikle arabadan dışarı atladım. Köksal çok sarhoştu. Hatırlamaz bile ne olduğunu. Alkolik biriydi. Baycan boğduktan sonra ben arabadan dışarı atladım. Sonra Baycan bagajdan aldığı çuvala koydu. Sonra gidip ocağın birine bıraktı. Orada eski bir atıl ocak vardı. Cesedi oraya bıraktı. Ben daha sonra Bursa’ya gittim, başka da ilgim olmadı” diye konuştu.

Tutuksuz sanık Emircan İleri ise olaydan günler sonra kardeşi Baycan İleri’nin kendisine cinayeti anlattığını öne sürdü.

İleri, “Baycan ağabeyim olaydan kaç gün sonra anlattı hatırlamıyorum ama ‘bir anda birbirimize girdik’ dedi. Karısıyla ilgili bir mesele olmuş. ‘Birbirimize girdik. Arkadan hamle yapınca boynu kırıldı herhalde’ dedi. Sonrasını ben de bilmiyorum abim de anlatmadı. Abim kuvvetliydi, boynu kırıldı dedikten sonra içeriğini sormadım. Baycan cezaevinden çıkmıştı, 9 yıl da infazı vardı. Herkes sustu. Kardeşim sonuçta, koruduk haliyle. Polise, jandarmaya konuşmadık. Konuşmak isteyenlere de 'Sus, konuşma' dedik neticede. Susturma konusu şöyleydi ‘Dayı Ahmet’i, Baycan öldürmüş’ diyorlar diyen olunca ‘sus oğlum konuşma’ dedim. Bunu söylediğim kişiler Acılık’ta esnaftır. İster istemez bunu 18 sene sır olarak sakladım. Savcılıkta saklanmaması gerektiğini fark ettim. Bugün de anlatıyorum. Arabada Baycan’a ne söylediler de birbirine girdiler bilmiyorum. Sır gibi sakladığım olayı cezaevinde çok gizli pusulaya yazıyorum, bunu koğuşun çaycısı Coşkun M. biliyor; mantıklı değil. Pusulalar zaten çatıda kalıp geçmeyince idare toplayıp okuyor. Bunu neden yapayım? Coşkun yalan söylüyor. Baycan cinayet işleyecek, benim hiç alakam yok, durup bir de ‘cesedi ver bana’ deyip ortağı olmuşum, hayatın olağan akışına aykırı. Suçlamayı kabul etmiyorum” ifadelerini kullandı.

Kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmeyen İleri, cinayetle doğrudan ilgisinin bulunmadığını savundu.

DURUŞMA ERTELENDİ

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Tarık Yolcu ve Köksal Aktaş’ın tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Emircan İleri hakkındaki ev hapsi tedbiri de sürdürüldü. Cezaevinde başka bir suçtan bulunduğu belirtilen İlker Eren’in adli kontrol şartları yeniden düzenlenirken, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi amacıyla duruşma 2 Ekim tarihine ertelendi. (DHA)