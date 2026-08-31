Bu baklava bir başka: Karadeniz'de 100 yıldır unutulan lezzet yeniden sofralarda

Trabzon'un Dernekpazarı ilçesinde yaklaşık bir asırdır bilinen ancak unutulmaya yüz tutan mısır unlu baklava, 77 yaşındaki Ayşe Güveli ve yöredeki kadınların emeğiyle yeniden hayat buldu. 40 katlı tatlının coğrafi işaretle tescillenmesi hedefleniyor.

Dernekpazarı'nda bir tatlı işletmesinin talebiyle yeniden üretilmeye başlanan mısır unlu baklava, yöre kadınlarının elinde eski günlerine dönüyor. Aralarında 77 yaşındaki Ayşe Güveli'nin de bulunduğu kadınlar, baklavayı evlerinde geleneksel yöntemlerle hazırlıyor.

BAKLAVANIN HER KATI TEK TEK AÇILIYOR

Yapımında önce buğday unuyla hazırlanan hamurlar ince açılıyor, katmanların arasına mısır unu serpiştiriliyor. İsteğe göre fındık veya ceviz eklenen tatlı, doğal tereyağı kullanılarak soba kuzinesinde pişiriliyor. Bilinen baklavadan en büyük farkı, hamurların tek tek açılması. Bu durum üretimi çok daha zahmetli kılıyor.

"BİRAZ ERKEN KALKIP ÖĞLEYE KADAR AÇIYORUM"

Ayşe Güveli, bu lezzeti yeniden üretmekten duyduğu mutluluğu şu sözlerle anlatıyor:

"Haftada bir kere 3 tepsi yapıyorum. Biraz erken kalkıp öğleye kadar açmalarını yapıyorum, öğleden sonra da pişiriyorum. Akşam satıcı gelip alıyor. Diğer baklavadan farkı. Ötekini çok çabuk yapıyorum. Bunu tek tek açıyorum."

Güveli, baklavayı hazırlarken yıllar önceki günlerini hatırladığını, ailesi için yaptığı bu tatlıyı yeniden üretmenin kendisini geçmişe götürdüğünü vurguluyor.

İSTANBUL'DAN GELİP YİYENLER OLDU

Baklavayı satan işletmenin sahibi Hakan İpekçi, tatlının büyük ilgi gördüğünü ve Trabzon dışından da talep geldiğini belirtiyor.

"Bu baklavayı sosyal medyada görüp İstanbul'dan gelip yiyenler oldu. Çok şükür Allah yardım etti, buraya kadar geldik. Hedefimiz coğrafi işaret almak. Bunun için çalışmalarımız var."

İpekçi, yöresel lezzeti daha geniş kitlelere ulaştırmayı hedeflediklerini söylüyor.

(AA)