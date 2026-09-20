Boyu 1 metreyi aşıyor pazara geldiği gibi bitiyor! Tanesi 60 liradan satılıyor

Antalya’nın Serik ilçesine bağlı Çandır Mahallesi’nde üreticilik yapan Mehmet Cankara, yaklaşık 3-4 yıldır farklı bir kabak çeşidinin üretimini gerçekleştiriyor. Arkadaşının tavsiyesi üzerine deneme amacıyla ekimine başladığı kabakların tohumlarını mart ayında toprakla buluşturan Cankara, elde ettiği ürünlerin 1 metreyi aşan uzunluğa ulaşabildiğini belirtti.

"KABAKLARIN TANESİ 60-70 LİRADAN ALICI BULUYOR"

Kabuğu soyulduktan sonra doğranarak yemeklerde kullanılan kabaklar, farklı görünümü ve uzunluğuyla ilgi görüyor. Ayrıca pazarda da satılan kabakların tanesi, 60-70 liradan alıcı buluyor.

"GETİRİLDİĞİNDE KISA SÜREDE SATILIYOR"

Üretici Mehmet Cankara, ilk yıllarda deneme amacıyla başladığı üretimi sürdürürken, bölgede başka üreticilerin de aynı kabak çeşidini yetiştirmeye başladığını ifade ederek, "Bu kabağı bir arkadaşımın tavsiyesi üzerine ekmeye başladım. Tohumlarını mart ayında diktik. İlk başta deneme amaçlı ektik. Bu, lif kabağı değil. Kabuğu soyuluyor, normal kabak gibi doğranıp pişiriliyor ve yeniliyor. Tadı da oldukça güzel. Özellikle yaz döneminde verimi iyi oluyor. Kabağın kökenini tam olarak bilmiyorum. Bildiğim kadarıyla tohumu yurt dışından gelmiş. Arkadaşımın tavsiyesiyle tohumu alıp yetiştirmeye başladım. Üretmeye de devam etmeyi düşünüyorum. Kabakların boyu 1 metreyi geçebiliyor. Pazarda da talep görüyor, getirildiğinde kısa sürede satılıyor. Sıyırma kabağı olarak da biliniyor, yemeklik olarak tüketiliyor. Soyup normal kabak gibi pişiriyoruz. Lezzeti güzel" dedi. (DHA)