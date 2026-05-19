Boynuna sarılan kedisiyle sosyal medyanın gözdesi oldu: Yurt dışından bile arayan var

Rize'de züccaciye dükkanı işleten Ferhat Hayat’ın yaklaşık 1 yıl önce kapısına gelen minik bir kedi yavrusu, bugün dükkanın vazgeçilmezi oldu.

İlk gördüğünde kedinin henüz gözlerini yeni açtığını söyleyen Hayat, bitkin halde bulduğu yavru kediyi içeri alıp bakımını üstlendi. Veteriner tedavileriyle sağlığına kavuşan sevimli kedi ile işletmeci arasında zamanla herkesi gülümseten bir dostluk oluştu.

HER SABAH KAPIDA

Her sabah adeta mesaiye gelir gibi dükkânın kapısında beliren kedi, günün büyük bölümünü Ferhat Hayat’ın yanında geçiriyor. En dikkat çeken an ise kasanın üzerine çıkıp patilerini Hayat’ın boynuna doladığı o sevgi dolu sarılmalar oluyor. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayılarak binlerce kişinin ilgisini çekti.

“Kucağıma değil, direkt boynuma sarılıyor” diyen Ferhat Hayat, aralarındaki bağın tamamen spontane geliştiğini anlattı. Bir gün kasanın üzerindeyken göz göze geldiklerini belirten Hayat, “Kollarımı açınca bir anda boynuma atladı. O günden sonra alışkanlık haline geldi. Ne zaman kollarımı açsam gelip sarılıyor” ifadelerini kullandı.

YURT DIŞINDAN ARAYANLAR VAR

İlk olarak bu görüntüleri annesine göstermek için sosyal medyada paylaştığını söyleyen Hayat, gelen ilginin kendisini şaşırttığını belirtti.

Görüntülerin ardından farklı ülkelerden mesajlar aldığını aktaran Hayat, “Hollanda’dan yazı hazırlamak isteyenler oldu, İsviçre’den arayıp ‘Bir kedi nasıl böyle davranabiliyor?’ diye soranlar bile var” dedi.

Minicik bir yavru olarak dükkân kapısına gelen kedinin bugün adeta işletmenin maskotu haline geldiğini söyleyen Hayat, “Dükkanı bizimle açıp bizimle kapatıyor. Sanki buranın gerçek sahibi o” dedi. (DHA)