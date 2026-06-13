Böyle yağış görülmedi: Son 33 yılın rekoru kırıldı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 2026 Mayıs Ayı Alansal Yağış Raporu verilerine göre Türkiye genelinde mayıs yağışları son 33 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

METREKAREYE 95,6 KİLOGRAM YAĞIŞ DÜŞTÜ

1991-2020 döneminde mayıs ayı yağış ortalaması metrekareye 52,7 kilogram olarak kayıtlara geçmişti. 2025 mayısında bu rakam 48,2 kilogramda kalırken geçen ay metrekareye 95,6 kilogram yağış düştü. Yağışlardaki artış mevsim normaline göre yüzde 81, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 98 oldu.

ÜÇ BÖLGEDE 66 YILIN REKORU KIRILDI

Mayıs yağışları tüm bölgelerde normalin üzerinde gerçekleşti. Akdeniz ve Karadeniz bölgelerinde normalin 2 katından fazla yağış kaydedildi. Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz bölgeleri son 66 yılın en yüksek mayıs yağışını aldı.

Mersin, Osmaniye, Ordu, Tokat ve Samsun çevrelerinde yağışlar normalin 3 katını aştı. Buna karşın Aydın ve Muğla'nın batısı, Antalya'nın güneybatı kesimleri ile Iğdır ve Ardahan çevrelerinde yağışlar normaline göre yüzde 20'den fazla azaldı.

EN ÇOK YAĞIŞ ORDU'YA DÜŞTÜ

İl bazında en fazla yağışı metrekareye 206,7 kilogramla Ordu alırken en az yağış metrekareye 35,6 kilogramla Muğla'da kaydedildi. Ardahan, Aydın, Iğdır ve Kars dışında tüm iller normallerinin üzerinde yağış aldı.

Adana, Aksaray, Amasya, Erzincan, Giresun, Gümüşhane, Isparta, Kayseri, Konya, Mersin, Niğde, Osmaniye, Rize, Tokat, Trabzon ve Tunceli'de son 66 yılın en yüksek mayıs yağışı görüldü.

AYIN YARISI YAĞIŞLI GEÇTİ

Türkiye genelinde mayısta ortalama 15,2 gün yağış yaşandı. Karadeniz Bölgesi, Nevşehir, Aksaray, Yozgat, Kayseri, Sivas çevreleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey kesimlerinde yağışlı gün sayısı yer yer 25 günü aştı. Antalya'nın güneybatısı ve Muğla'nın kıyı kesimlerinde ise yağışlı gün sayısı 5'in altında kaldı.

BÖLGE BÖLGE YAĞIŞ ARTIŞLARI

Marmara Bölgesi'nde yağışlar normaline göre yüzde 52, geçen yıla göre yüzde 60 arttı.

Ege Bölgesi'nde normaline göre yüzde 60, geçen yıla göre yüzde 100'den fazla artış yaşandı.

İç Anadolu'da normaline göre yüzde 99, geçen yıla göre yüzde 100'ü aşan artış kaydedildi.

Doğu Anadolu'da artış normaline göre yüzde 48, geçen yıla göre yüzde 44 düzeyinde kaldı.

Güneydoğu Anadolu'da ise yağışlar normaline göre yüzde 73, geçen yıla göre yüzde 100'den fazla arttı.

(AA)