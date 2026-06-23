Böyle giderse çiftçi ağaçlarını kesecek: Tarlada 75 markette 150 lira!

Gaziantep'te kuraklık ve ardından gelen fırtına 'Ziraat 0900 Napolyon' kirazını vurdu. Rekoltenin yüzde 70 eridiği kentte ihracatçı firmalar da hasada gelmezken, çiftçi kirazını tarla fiyatıyla 75-80 liradan elden çıkarıyor.

Gaziantep'te yaklaşık 10 bin hektar alanda yetiştirilen kirazın hasadı başladı. Ancak üst üste iki yılın iklim felaketi, üreticiyi derin bir çıkmaza sürükledi.

Geçen yıl kuraklığın kuruttuğu bahçelerde bu yıl don ve fırtına ağaçlara ikinci darbeyi vurdu. Rekolte yüzde 70 oranında düştü.

İHRACATÇI FİRMALAR GELMEDİ

Ürün azlığı nedeniyle her yıl bölgeye gelen ihracatçı firmalar bu sezon Gaziantep'e uğramadı. Kirazın tarla fiyatı 75-80 lira iken market raflarında 150 liraya satılıyor.

Gaziantep Ziraat Odaları İl Koordinasyon Başkanı Cuma Yiğit, geçen yılın üçte biri kadar rekolte beklediklerini belirterek durumu özetledi.

"Çiftçilerimiz bu yıl kiraz üretiminde masraflarını dahi kurtaramadı. Kirazı da her sene ihracatçı firmalar gelirdi, bu sene onlar da gelmedi. Kirazı olan çiftçilerimiz sabahtan hale getiriyorlar, düşük ücretlerle vermek zorunda kalıyorlar" diye konuştu.

ÇİFTÇİ İLE TÜKETİCİ ARASINDA UÇURUMLAR VAR

Yiğit, tarla fiyatı ile market fiyatı arasındaki makasın da kapatılamadığına dikkat çekti.

"Marketlerde 150 liradan satılıyor. Bu kadar fiyat farkının olması da doğru değil. Keşke 70'e alınca tüketici de 100 liraya yiyebilse. Aradaki fark bir türlü önlenemiyor" dedi.

"BÖYLE GİDERSE ÇİFTÇİ AĞAÇLARINI KESECEK"

Çiftçi Ali Erat, kirazın kilogram fiyatının en az 100 lira olması gerektiğini vurguladı. Hasadın bu yıl normalde haziranın ilk haftası başlaması gerekirken 15 gün geciktiğini söyleyen Erat, fırtınanın kirazları döktüğünü ve meyvelerde leke oluşturduğunu anlattı.

"Pazara bakıyoruz 150 lira. Bu ortadaki parayı kim kazanıyor? Akşama kadar topladığımı satıyorum, benim masraflarımı bile çıkartmıyor. Böyle giderse çiftçi ağaçlarını kesecek" dedi.

"HAFTALARCA TOPLARDIK, BU SENE 2 GÜNDE BİTİRDİK"

Çiftçi Nermin Erat ise verimin ne kadar düştüğünü tek bir cümleyle özetledi.

"Haftalarca kiraz toplardık. Bu sene 2 günde bitirdik" diye konuştu.

(DHA)