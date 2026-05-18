Boşanma davasıyla gündeme gelmişti: Hatemi ailesinin oğlunun uyuşturucu testi pozitif çıktı

Ünlü boşanma avukatı Kezban Hatemi'nin; kendisi gibi avukat olan oğlu Mehmet Ali Hatemi ile avukat gelini Zeynep Hatemi'nin boşanma davası, tarafların birbirleri hakkındaki skandal iddialarıyla kamuoyunun gündemini meşgul etmişti.

UYUŞTURUCU TESTİ POZİTİF ÇIKTI

Devam eden davada kritik bir gelişme yaşandı.

İddiaya göre mahkeme, Hatemi çiftinin müşterek çocuklarının velayeti için baba Mehmet Ali Hatemi'den uyuşturucu testi istedi.

İstanbul 19. Aile Mahkemesi'nin talebi üzerine Adli Tıp Kurumu (ATK) tarafından avukat Mehmet Ali Hatemi'den kan, idrar ve saç örnekleri alınarak uyuşturucu testi yapıldı.

Test sonucunda Mehmet Ali Hatemi'nin idrar ve saç örneklerinde kokain maddesi tespit edildi.

KAYINVALİDESİ HAKKINDA UZAKLAŞTIRMA KARARI ALDIRMIŞTI

İstanbul Aile Mahkemesi'nde devam eden boşanma davasında son olarak avukat Zeynep Hatemi, boşanma aşamasında olduğu eşi Mehmet Ali Hatemi hakkında darp, hakaret ve ekonomik şiddet iddialarıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunmuştu.

Zeynep Hatemi ayrıca kayınvalidesi Kezban Hatemi hakkında da çeşitli iddialarda bulunarak, uzaklaştırma kararı aldırdığını duyurmuştu.

İki çocuk annesi Zeynep Hatemi, suç duyurusu dilekçesinde eşinin kendisine fiziksel, ekonomik ve psikolojik şiddet uyguladığını öne sürerek, savcılığa darp raporunu da sunduğunu açıklamıştı.