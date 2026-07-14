Boşanma davası sonrası adliye otoparkı savaş alanına döndü: 5 gözaltı

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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde boşanma davaları görülen Güneş ve Reşat T. çiftinin yakınları, duruşmanın ardından adliye otoparkını savaş alanına çevirdi. Mermilerin havada uçuştuğu olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.

ADLİYE OTOPARKI SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

Saat 15.00 sularında ilçeye bağlı Altınova Mahallesi 11 Eylül Bulvarı'ndaki Bursa Bölge Adliye Mahkemesi'nde Güneş ve Reşat T. çiftinin boşanma davaları görüldü. Duruşmanın ardından boşanma aşamasındaki çiftin aileleri arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı.

ÇATIŞMAYI ADLİYEDE GÖREVLİ EKİP SONLANDIRDI

Kısa sürede şiddetini artırarak kavgaya dönüşen olayda taraflar birbirine pompalı tüfek ve tabanca ile ateş açtı. Bölge Adliye Mahkemesi'nde görevli polisler kavgaya müdahale edip sonlandırdı. Yapılan ihbar sonucu mermilerin havada uçuştuğu olayın meydana geldiği noktaya takviye ekip sevk edildi.

5 GÖZALTI

Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alınırken, kavgada kullanılan 4 tabanca ve 1 pompalı tüfeğe de el konuldu.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)