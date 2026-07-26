Boşanma aşamasındaki eşini ve kızını silahla rehin aldı

Olay, dün saat 15.00 sıralarında Antalya'nın Döşemealtı ilçesi Yeniköy Mahallesi 18. Sokak'ta bulunan bir apartmanda yaşandı.

Apartmanın birinci katındaki dairede kızıyla birlikte yaşayan S.B. (35), ayrılık sürecinde olduğu G.B.'nin (32) elinde silahla kapısının önüne geldiğini fark etti. S.B., bunun üzerine telefonunda yüklü olan Kadın Destek Uygulaması (KADES) butonuna basarak yardım çağrısında bulundu. İhbarın ardından adrese polis, itfaiye, sağlık ekipleri ve Özel Harekat polisi yönlendirildi.

EVE GİREN SALDIRGAN ANNE VE KIZINI REHİN ALDI

Ekiplerin sevk edildiği sırada daireye giren G.B., boşanma aşamasındaki eşi S.B. ile 7 yaşındaki kızını silah zoruyla rehin aldı. Olay yerine ulaşan ekipler, şüpheliyi ikna etmek için çalışma başlattı. Yaklaşık 3 saat süren müzakerelerin ve çabaların ardından G.B., eşini ve çocuğunu serbest bıraktı.

BALKONDAN İTFAİYE MERDİVENİYLE KURTARILDILAR

Serbest bırakılan kadın ve 7 yaşındaki kızı, dairenin balkonuna uzatılan itfaiye aracının merdiveniyle aşağı indirilerek hazırda bekleyen sağlık ekiplerine teslim edildi. Dairede kalan G.B. ise müzakereci polislerin uzun uğraşları sonucu teslim olmaya ikna edildi.

Daireden çıkarılan şüpheli G.B., ambulansla Antalya Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Buradaki sağlık kontrolünün ardından gözaltına alınan G.B. hakkında emniyet birimleri tarafından soruşturma başlatıldı. (DHA)