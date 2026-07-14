Boşanma aşamasındaki eşini kalbinden bıçaklamıştı! 11 yıl hapis cezası verildi

Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde 1 Ekim 2025 tarihinde yaşanan kadına şiddet olayında, boşanma aşamasındaki eşi Çisem Çetin’i kalbinden bıçaklayarak ağır yaralayan Rıfat Çetin hakkındaki dava karara bağlandı.

Antalya 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi, sanığa 'kasten yaralama' suçundan 11 yıl hapis cezası verdi.

ÇOCUKLARINI KURTARMAK İÇİN GİTTİ, KALBİNDEN BIÇAKLANDI

Daha önce şiddet gördüğü gerekçesiyle defalarca polis merkezine başvuran Çisem Çetin, çocuklarının kendisini arayarak babaları tarafından darbedildiklerini söylemesi üzerine ailesiyle birlikte eşinin evine gitti.

Burada yaşanan tartışma esnasında Rıfat Çetin, Çisem Çetin’i kalbinden bıçakladı, araya girmeye çalışan baba Ali Rıza Baykuşlar ise kolundan yaralandı.

KADIN 5 GÜN YOĞUN BAKIMDA KALDI

Saldırı sonucu kalp zarında yırtık oluşan ve 5 gün yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren Çisem Çetin, uzun süreli tedavi sürecinin ardından mahkemede şikayetini yineledi. Yaşadığı travmanın etkisinde olduğunu belirten Çetin, sanığın en ağır cezayı almasını talep etti.

11 YIL HAPİS CEZASI VERİLDİ

'Eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs' suçlamasıyla hakim karşısına çıkan sanık Rıfat Çetin, öldürme kastı olmadığını iddia ederek beraatını istedi. Ancak mahkeme heyeti, sanığın Çisem Çetin ve babasına yönelik eylemlerini 'kasten yaralama' kapsamında değerlendirerek toplam 11 yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi. (DHA)