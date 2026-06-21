Boşandıktan sonra ailesinin yanına dönmüştü! 23 yaşındaki Birsen'i babası katletti

Elde edilen bilgilere göre olay, saat 01.00 sıralarında Caber Konaklı Mahallesi'nde meydana geldi. Bir süre önce eşinden boşanarak ailesinin yanına dönen Birsen Yıldırım ile babası Ü.Y. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma sırasında öfkelenen baba, eline aldığı bıçakla kızı Birsen Yıldırım'ı vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı.

OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Sesleri duyan komşuların ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Yıldırım'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Jandarma ve savcının olay yerindeki incelemesinin ardından Yıldırım'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Jandarma, olayın ardından Ü.Y.'yi gözaltına aldı. Ü.Y.'nin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. (DHA)