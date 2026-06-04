Boşanacağını söyleyen eşini bıçaklayarak öldürdü! 10 yaşındaki çocuğunu evde bırakıp çıktı

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Olay, dün saat 12.00 sıralarında Bursa'nın Osmangazi ilçesi Güneştepe Mahallesi’ndeki 6 katlı binada meydana geldi. Tesisatçılık yapan 31 yaşındaki Zafer Güngür ile 29 yaşındaki eşi Müjde Güngür arasında sabah saatlerinde tartışma çıktı. Müjde Güngür'ün boşanma kararı aldığını eşine bildirmesi üzerine başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

10 YAŞINDAKİ OĞLUNUN GÖZÜ ÖNÜNDE VURDU

Kavga sırasında Zafer Güngür, mutfaktan aldığı ekmek bıçağıyla eşi Müjde Güngür'ü göğsünden bıçakladı. Cinayet, çiftin 10 yaşındaki oğlunun gözü önünde işlendi. Müjde Güngür aldığı tek bıçak darbesiyle yere yığılırken, şüpheli olay yerinden kaçtı. Evden gelen sesleri duyan komşular durumu derhal polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

SUÇ ALETİYLE BİRLİKTE YAKALANDI

İhbar üzerine adrese sevk edilen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Müjde Güngür’ün hayatını kaybettiğini belirledi. Savcı incelemesinin ardından Müjde Güngür’ün cansız bedeni, otopsi işlemleri için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri şüpheliyi yakalamak için harekete geçti. Zafer Güngür, olaydan kısa süre sonra cinayette kullandığı suç aleti bıçakla birlikte polis ekiplerince gözaltına alındı.

"KAPIYI ÇEKTİM ÇIKTIM"

Katil zanlısı Zafer Güngür'ün emniyetteki ilk ifadesi de ortaya çıktı. Bayram tatili için gittikleri memleketleri Muş’tan 3 gün önce döndüklerini belirten Zafer Güngür, emniyetteki ifadesinde cinayet anını şu sözlerle anlattı:

“Sabah evde tartıştık. Ben evden çıkacağım sırada benden boşanacağını söyleyip, ailesini telefonla aradı. Tartışmaya başladık. Mutfaktan ekmek bıçağını alıp, bıçakladım. Kapıyı çektim, çıktım. Sonra da yakalandım.”

Emniyetteki işlemleri devam eden şüphelinin katlettiği 2 çocuk annesi Müjde Güngür’ün cenazesi ise otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından toprağa verilmek üzere memleketi Muş’a gönderildi. (DHA)