Borç kavgası kanlı bitti! Kuyumcuyu göğsünden vurup kaçtı
Konya'da borç meselesi nedeniyle çıkan tartışma kanlı bitti. Turgay B., kuyumcu Sami Ayaz'ı göğsünden tabancayla vurup kaçarken, ağır yaralanan Ayaz hastaneye kaldırıldı. Polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Konya'da Turgay B., borç meselesi yüzünden tartıştığı kuyumcu Sami Ayaz'ı tabancayla göğsünden vurarak ağır yaraladı.
Olay, saat 14.00 sıralarında Şerafettin Cami Meydanı'nda gerçekleşti.
Turgay B., aralarında borç anlaşmazlığı bulunan Sami Ayaz'ın işlettiği kuyumcuya gitti. Taraflar arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Bu sırada Turgay B., yanında bulunan tabancayla Sami Ayaz'a ateş açtı. Göğsüne isabet eden kurşunla ağır yaralanan Ayaz, kanlar içinde yere yığıldı.
SALDIRGAN KAÇTI
Turgay B. olay yerinden kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sami Ayaz, ambulansla Konya Numune Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Ayaz'ın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.
Polis ekipleri ise olayın ardından kaçan şüpheli Turgay B.'nin yakalanması için çalışma başlattı. (DHA)