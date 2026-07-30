"Bombayla rehin tutuluyorum" şakası pahalıya patladı

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde bulunan bir fabrikada saat 13.00 sıralarında iddiaya göre, fabrikanın tedarikçi firmalarından birinde üst düzey yönetici olarak çalışan Fatih B., telefonla kendisini arayan ancak açamadığı arkadaşına şaka yapmak istedi. Fatih B., arkadaşına mesajla "Bombayla rehin tutuluyorum" diye yazdı.

ARKADAŞI İHBAR ETTİ

Mesajı okuyan arkadaşı, durumun bir şaka olabileceğini düşünmeden hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. İhbar üzerine emniyet güçleri, sağlık görevlileri ve itfaiye ekipleri söz konusu fabrikaya sevk edildi. Fabrikada detaylı incelemelerin ardından, herhangi bir rehin alma veya bomba durumunun olmadığı, olayın tamamen Fatih B.'nin arkadaşına yaptığı bir şakadan ibaret olduğu anlaşıldı.

ŞAKACI YÖNETİCİYE SORUŞTURMA ŞOKU

Olayın iç yüzünün ortaya çıkmasıyla birlikte derin bir nefes alınsa da kamu kurumlarını, acil durum ekiplerini ve sağlık çalışanlarını asılsız bir ihbarla gereksiz yere meşgul eden ve paniğe yol açan Fatih B. hakkında polis ekiplerince işlem yapıldı. Şakacı yönetici hakkında ‘suç uydurmak’ ve ‘resmi makamları meşgul etmek’ suçlarından adli soruşturma başlatıldı. (DHA)