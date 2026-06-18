Bolu'da zamanla kahreden yarış: 28 saattir göçük altındaki madenci kurtarılmayı bekliyor!

Olay, dün saat 08.30 sıralarında, Mengen ilçesi Gökçesu beldesindeki özel maden ocağında meydana geldi. 22 Ocak 2026’da yapılan denetimlerin ardından kapatılan maden ocağına girdiği öne sürülen Muhammed Özkul, meydana gelen göçük nedeniyle içeride mahsur kaldı.

İki madencinin ise göçüğün ardından kendi imkanlarıyla çıktığı belirtildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, AFAD, itfaiyenin yanı sıra Zonguldak Türkiye Taşkömürü Kurumu’na bağlı tahlisiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin göçük altında kalan maden işçisine ulaşmak için dün başlatılan arama kurtarma çalışmaları, 28 saattir devam ediyor.

NE OLMUŞTU?

Gökçesu beldesi Çakıllar mevkisinde bulunan özel maden ocağında dün henüz belirlenemeyen nedenle göçük oluşmuş, durumun bildirilmesi üzerine bölgeye, jandarma, sağlık, AFAD ve Zonguldak TTK tahlisiye ekipleri ile Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri sevk edilmişti.

Göçüğü fark eden 2 işçi kendi imkanlarıyla ocaktan çıkmış, toprak altında kalan işçi için arama kurtarma çalışma başlatılmıştı.

Bolu Valiliğinden yapılan açıklamada, olayla ilgili idari ve adli işlemlerin başlatıldığı ve konunun tüm yönleriyle takip edildiği belirtilerek, "Yanar Elmas Madencilik ruhsatlı ve özel bir işletme olup, ilgili bakanlıklar tarafından yapılan denetimler neticesinde işletme faaliyetleri, bakım ve göçük kontrolüne yönelik çalışmalar hariç olmak üzere 22 Ocak 2026 tarihinde kolluk kuvvetleri marifetiyle durdurulmuştur." ifadesine yer verilmişti. (DHA-AA)