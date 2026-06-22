Bolu'da mahsur kalan madenci 6 gündür kurtarılmayı bekliyor

Olay, 17 Haziran’da saat 08.30 sıralarında Mengen ilçesi Gökçesu beldesindeki özel maden ocağında meydana geldi. 22 Ocak'ta yapılan denetimlerin ardından kapatılan maden ocağına iddiaya göre, göçük kontrolü için giren işçilerden Muhammed Özkul, meydana gelen göçükte mahsur kaldı. Diğer 2 madenci kendi imkanlarıyla dışarı çıktı.

MADENCİ 6 GÜNDÜR KURTARILMAYI BEKLİYOR

Göçükte mahsur kalan işçi Muhammed Özkul'a ulaşma çalışmaları 6'ncı gününde devam ediyor. Ekipler, maden içerisinde çöken alanları kazarak ilerlemeye çalışıyor.

Olayın ardından Zonguldak’tan gelen Türkiye Taşkömürü Kurumu’na bağlı tahlisiye ekipleri, maden ocağı içerisinde mahsur kalan işçiye ulaşmak için gece gündüz aralıksız çalışıyor.

İLK ALAN AÇILDI

Maden içerisinde yaşanan göçükte ilerlemekte güçlük çeken ekipler, Özkul'un bulunduğu alana ulaşmak için kazı çalışmalarına devam ediyor.

350 metre derinlikte olan Muhammed Özkul'a ulaşmak için ekiplerin maden içerisinde ilk alanı açtıkları ve ikinci alanı açmak için çalışmalara başladıkları öğrenildi.

1 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Öte yandan Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca göçükle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 19 Haziran'da 4 şüpheli, jandarma tarafından gözaltına alındı. Jandarma komutanlığındaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden D.Y. tutuklanırken, A.B. ve İ.Y.'ye ev hapsi şeklinde adli kontrol tedbiri uygulandı. Diğer şüpheli ise savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı. (DHA)