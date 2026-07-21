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Halk TV Türkiye Bolu'da apartmanın çatı katında yangın: Büyük çapta hasar oluştu

Bolu'da apartmanın çatı katında yangın: Büyük çapta hasar oluştu

Bolu'da dört katlı bir apartmanın çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren müdahalesiyle söndürüldü.

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Bolu'da apartmanın çatı katında yangın: Büyük çapta hasar oluştu
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Bolu'da dört katlı bir apartmanın çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren çalışması sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın, Sağlık Mahallesi 1402 Sokak'ta bulunan apartmanın çatı katında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı. Alevleri fark eden çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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İtfaiye ekipleri, merdivenli araçlarla çatıya ulaşarak yangına müdahale etti. Yaklaşık bir saat süren çalışmaların ardından yangın kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü.

Bolu'da apartmanın çatı katında yangın: Büyük çapta hasar oluştu - Resim : 2

Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, apartmanın çatı katında büyük çapta maddi hasar oluştu.

Polis ve itfaiye ekipleri, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlattı. (AA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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