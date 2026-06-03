Bolu Belediyesi iddianamesi kabul edildi: Tanju Özcan'a 263 yıl hapis talebi

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Bolu Belediyesine yönelik yürütülen "irtikap" soruşturması sonucunda hazırlanan iddianame, Bolu 3. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından incelenerek kabul edildi. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü ile İçişleri Bakanlığı davada müşteki kurumlar olarak yer alıyor. Toplam 178 sayfadan oluşan iddianame kapsamında 41 mağdur bulunuyor. Aralarında görevden uzaklaştırılan Tanju Özcan'ın da yer aldığı 6'sı tutuklu toplam 19 sanığın yargılanacağı dava 6 Temmuz'da görülmeye başlanacak.

28 ŞUBAT SÜRECİ VE TUTUKLAMALAR

Soruşturma süreci, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla 28 Şubat'ta başlatılan operasyonla devam etti. Soruşturma kapsamında 19 kişi gözaltına alındı. Adli süreçte Tanju Özcan, belediye başkan yardımcıları Süleyman Can ve Leyla Beykoz, belediye meclis üyeleri Cihan Tutal ve Aydan Özdemir, Bolu Belediyesi Mali Hizmetler Müdürü Naim Ayhan ile BolSev Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sarıyıldız tutuklandı. Yapılan itirazları değerlendiren mahkeme, ilerleyen süreçte Leyla Beykoz ve Aydan Özdemir'i adli kontrol şartıyla tahliye etti. Ayrıca, "rüşvet" operasyonu çerçevesinde tutuklanan Bolu Köroğlu Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi ile Bolu Manavlar Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Mustafa Altındal'ın dosyası da devam eden bu dava ile birleştirildi.

TANJU ÖZCAN İÇİN 263 YIL CEZA TALEBİ

Cumhuriyet Başsavcılığının hazırladığı iddianamede, sanıklara yönelik suçlamalar ve istenen cezalar ayrıntılı olarak yer aldı. İddianamede, görevden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın, her bir mağdura yönelik eylemi sebebiyle 6 kez "icbar suretiyle irtikap", 3 kez "irtikaba teşebbüs", 34 kez "nitelikli dolandırıcılık" ve 1 kez "rüşvet" suçlarından yargılanması talep ediliyor. Özcan için istenen toplam hapis cezası 90 yıl 3 aydan başlayıp 263 yıl 6 aya kadar uzanıyor.

İddianamede diğer yöneticiler ve sanıklar hakkında da ağır cezalar isteniyor. Başkan Yardımcısı Süleyman Can'ın 5 kez "icbar suretiyle irtikap" ve 2 kez "irtikaba teşebbüs" suçlamalarıyla toplam 27 yıl 6 aydan 64 yıla kadar hapsi talep edildi. BolSev Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sarıyıldız'ın ise 6 kez "irtikap suçuna yardım", 3 kez "irtikap suçuna yardıma teşebbüs" ve 34 kez "nitelikli dolandırıcılık" suçlarından toplam 72 yıl 7 ay 15 günden 218 yıl 9 aya kadar hapis cezasına mahkum edilmesi isteniyor. İddianamede yer alan diğer sanıklar hakkında da benzer suçlardan değişen sürelerde hapis cezası talebinde bulunuluyor. (AA)