Bolluk var ama üretici bin pişman, fiyatı duyan bahçeden kaçıyor: 60 liraya kadar düştü

Eber Gölü'nün mikro klima etkisiyle yetişen ve eriğe yakın iriliğiyle bilinen Sultandağı Apolyont kirazında hasat mevsimi başladı. Geçen yıl zirai don nedeniyle neredeyse hiç ürün alınamayan bölgede bu yıl yağışların da katkısıyla rekolte yüzde 70-80 arttı.

Birçok Avrupa ülkesine ihraç edilen kirazda önceki yıllar 25-30 bin ton aralığında kalan üretim, bu sezon 55 bin tonun üzerine çıktı.

REKOR REKOLTE, DİP FİYAT

Bolluk üreticiyi sevindirse de fiyatlar hayal kırıklığı yarattı. Bahçede birinci sınıf kiraz 60 liradan, ikinci sınıflar 25-40 liradan alıcı buluyor. Organik ürünler ise 40-45 liradan satılıyor. Ortalama fiyat 45 lirada kalıyor.

Sultandağı Ziraat Odası Başkanı Hasan Dinç, bölgede 30 bin dekara yakın meyve bahçesi bulunduğunu ve 600 dekarının doludan zarar gördüğünü belirterek fiyatlardaki düşüklüğe dikkat çekti.

'EMEĞİMİZİN KARŞILIĞINI ALAMIYORUZ'

Dinç, "Fiyatın en az 150 liradan başlaması lazım. Yevmiyeler 1500 lira. 10 kişi getirilse bahçeye, en az 4 kişi seçmeye ayrılıyor. Toplama kilogramı düşüyor, o da maliyetlere biniyor. Kiraz kaliteli olmadığı zaman organikçilere 40 liraya satıyor. Zarar ettiği için organikçiye veriyor" dedi.

Dinç, durumu "Rekolte rekor, ancak fiyatlar rekor değil" sözleriyle özetledi.

SABAH 5'TE BAŞLAYAN MESAİ

Üretici Kadir Süzer de yıl boyunca budama, ilaçlama, ot biçme, sulama ve gübre gibi işlemlerle uğraştıklarını anlattı. 6 dönümlük bahçesindeki 250 ağaçtan 5-6 ton ürün almayı bekleyen Süzer, kirazı 55-60 liradan sattığını söyledi.

Süzer, "Üreticinin ayakta kalabilmesi ve önümüzdeki yıllarda da bahçesine bakabilmesi için kirazın en az 150 lira seviyelerinde olması gerekiyor" dedi.

(DHA)