Boğazından bıçaklayıp "Bana saldırdı" demişti! Katile indirimsiz müebbet

Olay, geçen yıl 31 Temmuz'da saat 17.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Zerdalilik Mahallesi Cebesoy Caddesi'ndeki 5 katlı binanın 1'inci katında meydana geldi. İş yerinden çıkan 23 yaşındaki Halil İ., arkadaşı Nida Nazlıer (45) ile birlikte yaşadığı eve gitti. Eve giren Halil İ., Nazlıer'i banyoda kanlar içerisinde buldu.

İhbar üzerine adrese gelen sağlık ve polis ekipleri, boğazına ve sağ-sol yüzüne bıçak darbeleri alan Nida Nazlıer'in hayatını kaybettiğini belirledi. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Nazlıer'i bulan Halil İ. ile en son telefonda görüştüğü ve anahtar almak için eve gelen arkadaşı 39 yaşındaki H.H.'yi ilk aşamada gözaltına aldı.

80'DEN FAZLA GÜVENLİK KAMERASI İNCELENDİ

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, cinayetin ardından geniş çaplı bir teknik takip başlattı. Bölgedeki 80'in üzerinde güvenlik kamerası görüntüsünü saniye saniye inceleyen ekipler, şüphelinin izine ulaştı.

Kepez ilçesi Güneş Mahallesi'nde oturduğu belirlenen Suriye uyruklu 29 yaşındaki Aref Elhusseın, düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüphelinin kesin kimliği ise olay yerinden elde edilen veriler üzerinde yapılan parmak izi çalışmasıyla kesinleştirildi.

"CİNSEL SALDIRI" İDDİASINI ADLİ MUAYENE RAPORU ÇÜRÜTTÜ

Gözaltına alınan Aref Elhusseın ile birlikte diğer şüpheliler Halil İ. ve H.H., emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. Hastanedeki işlemler sırasında Aref Elhusseın'den kan örneği alınırken, sağ elinin bandajlı olduğu görüldü.

Elhusseın ifadesinde suçunu kabul etti. Nida Nazlıer ile ilişki konusunda anlaştıklarını öne süren sanık, aralarında çıkan tartışmada Nazlıer'in aynaya çarpıp camın kırıldığını, kendisine cam parçalarıyla saldırdığını ve "Kanlar içinde kalınca kaçtım" şeklinde kendisini savundu.

Adliyeye sevk edilen Aref Elhusseın, 'Kasten öldürme' suçundan tutuklanırken, diğer şüpheliler Halil İ. ve H.H. serbest bırakıldı.

Hazırlanan iddianamede sanık Aref Elhusseın'in yeni bir iddiada bulunarak, maktulün kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu öne sürdüğü görüldü. Bu iddia üzerine Antalya 2'nci Sulh Ceza Hakimliği kararı ile şüphelinin iç beden muayenesi yapıldı. Yapılan muayenede, sanığın vücudunda herhangi bir cinsel saldırı bulgusuna rastlanmadı. Savcılık, sanığın bu iddiasının tamamen suçtan ve ağır cezadan kurtulmaya yönelik olduğunu iddianameye geçirdi. İddianame, Antalya 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

MAHKEMEDE "MERHAMET" DİLENDİ YARGI İNDİRİM UYGULAMADI

Davanın karar duruşmasında, 'Canavarca hisle ve eziyet çektirerek adam öldürme' suçlamasıyla ağırlaştırılmış ömür boyu hapsi istenen tutuklu sanık Aref Elhusseın, Antalya 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde son kez hakim karşısına çıktı.

Sanık Elhusseın mahkemedeki son savunmasında, "Merhamet edilmesini istiyorum. Çok pişmanım ve ona gittiğime dair de pişmanım" dedi.

Mahkeme heyeti, sanığın ceza indirimi almak amacıyla öne sürdüğü iddialara itibar etmeyerek kararını verdi. Sanık Aref Elhusseın, 'Kasten öldürme' suçundan ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme ayrıca sanığa 'Hırsızlık' suçundan da 7 yıl hapis cezası verdi. Sanığın cezasında hiçbir takdir veya haksız tahrik indirimi uygulanmadı.