Boğazına oyuncak kaçtı: 20 gün sonra acı haber geldi

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Mardin’in Artuklu ilçesinde boğazına oyuncak kaçan 5 yaşındaki Mehmet Selim Baran, İstanbul’da tedavi gördüğü hastanede 20 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

İSTANBUL’A SEVK EDİLDİ

Olay, 26 Ağustos’ta Artuklu ilçesine bağlı Dara Mahallesi’nde meydana geldi. Boğazına oyuncak kaçan Mehmet Selim Baran, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalenin ardından İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.

20 GÜNLÜK YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi’nde tedavi altına alınan Baran, doktorların tüm çabasına rağmen 20 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edilen Mehmet Selim Baran’ın cenazesinin, Dara Mahalle Mezarlığı’nda toprağa verileceği belirtildi. (DHA)