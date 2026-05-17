Boğaziçi Üniversitesi kayyumu Naci İnci önce istifa etti sonra sildi

Boğaziçi Üniversitesi'ne AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla rektör olarak atanan Prof. Dr. Naci İnci, sabah saatlerinde sosyal medya hesabından Boğaziçi Üniversitesi Geliştirme Vakfı (BUVAKIF) bünyesindeki Mütevelli Heyeti Üyeliği ve Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerinden istifa ettiğini duyurdu.

KAYYUM REKTÖR ÖNCE İSTİFA ETTİ SONRA PAYLAŞIMINI SİLDİ

Paylaşımında hem kişisel hem de üniversiteyi temsilen tüzel kişi kimliğiyle bu görevleri bıraktığını belirten İnci'nin, bir süre sonra bu istifa açıklamasını sosyal medya hesabından sildiği fark edildi.

İnci paylaşımında şu ifadelere yer vermişti:

"16 Mayıs 2026 tarihi itibarıyla; Boğaziçi Üniversitesi Geliştirme Vakfı (BUVAKIF) Mütevelli Heyeti Üyeliği ve BUVAKIF Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerimden kişi olarak ve Boğaziçi Üniversitesini temsilen tüzel kişi olarak istifa ettiğimi, görevlerim kapsamında yürüttüğüm tüm yetki ve sorumluluklarımın işbu tarih itibarıyla sona erdiğini kamuoyunun bilgisine sunarım."

Naci İnci, paylaşımını neden sildiğine ilişkin ise henüz bir açıklama yapmadı.