Boğazı kesilmiş halde ölü bulundu: 16 yaşındaki yeğeni gözaltında
Ankara'da evinde boğazı kesilmiş halde ölü bulunan Gülhan Şahin'in ölümüyle ilgili 16 yaşındaki yeğeni gözaltına alındı. Dehşet veren cinayetle ilgili yeni detaylar gün yüzüne çıktı.
Ankara'nın Polatlı ilçesinde pazar günü dehşet veren bir olay meydana geldi.
Mehmet Akif Mahallesi Hisar Sokak'taki evinde yalnız yaşayan 56 yaşındaki Gülhan Şahin, boğazı kesilmiş halde ölü bulundu.
ANKARA'DA DEHŞETE DÜŞÜREN CİNAYET
Şahin'i bulan yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri evde inceleme yaparak delil topladı.
Yürütülen soruşturma kapsamında, Şahin'in 16 yaşındaki yeğeni A.A. cinayet şüphelisi olarak gözaltına alındı.
HEM BOĞAZI KESİLMİŞ HEM 12 YERİNDEN BIÇAKLANMIŞ
Yapılan incelemelerde, Gülhan Şahin'in boğazının kesilmesinin yanı sıra vücudunun 12 yerinden daha bıçaklandığı ortaya çıktı.
Şahin'in cenazesi, bugün öğle vakti Yenimahalle Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Polatlı Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi. (DHA)
