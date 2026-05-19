Boğaz'da seferberlik: Midye avına çıkan dalgıç 10 saattir kayıp

Megakentin kalbi İstanbul Boğazı, gece yarısı endişe dolu anlara sahne oldu. Beşiktaş Kuruçeşme açıklarında saat 02.00 sıralarında meydana gelen olayda, midye ve salyangoz toplamak amacıyla oksijen tüpleriyle denize dalan Cemil Salman (39) ve yeğeni Agit Ataç, boğazın akıntılı sularına bıraktı.

YEĞENİ ÇIKTI, DAYISI DÖNMEDİ

Dalıştan bir süre sonra yeğen Agit Ataç su yüzeyine çıkmayı başarırken, dayısı Cemil Salman’dan hiçbir iz kalmadı. Dayısının yukarı çıkmadığını ve derinliklerde kaybolduğunu fark eden Ataç ve kıyıda bekleyen yakınları büyük bir şok yaşadı. Zamanla yarışan aile sakinleri durumu vakit kaybetmeden emniyet, itfaiye ve Sahil Güvenlik ekiplerine bildirdi.

10 SAATTİR KAYIP

Salman'ın bir diğer yeğeni, "Gece saat 02.00 civarında midye veya salyangoz çıkarmak için denize daldılar. İki kişiydiler; biri dayım, diğeri kuzenimdi. Kuzenim sudan çıktı ancak dayım Cemil Salman'dan o andan beri haber alamıyoruz. Tam 10 saattir kayıp" dedi.

DRONLAR VE DALGIÇLAR DEVREDE

Olay yerine hızla sevk edilen Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı gemiler ve itfaiye arama-kurtarma dalgıçları yoğun bir çalışma başlattı. (DHA)

Bölgeye intikal eden Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri, su altındaki ekiplere gökyüzünden destek vermek amacıyla dron kameralarla kıyı ve deniz şeridini taramaya başladı.

Kayıp dalgıç Cemil Salman'ı arama çalışmaları devam ediyor.