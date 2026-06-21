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Halk TV Türkiye Bodrum’da yaz alarmı! Sahiller doldu taştı

Bodrum’da yaz alarmı! Sahiller doldu taştı

Bodrum'da etkili olan sıcak hava, tatilcileri sahillere yönlendirdi. 36 dereceyi bulan sıcaklıkta plajlar dolup taşarken, bazı tatilciler denize girerek serinledi, bazıları ise kumsalda güneşlenerek yazın keyfini çıkardı.

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Bodrum’da yaz alarmı! Sahiller doldu taştı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde sıcak ve güneşli havayı değerlendiren tatilciler sahillere akın etti. Bazı turistler denize girerek serinlemeyi tercih ederken, bazıları ise şezlonglarda güneşlenerek vakit geçirdi.

Bodrum'da hava sıcaklığı 36 derece, deniz suyu sıcaklığı ise 24 derece olarak ölçüldü. Sıcak havayı fırsat bilen tatilciler, denize girerek serinlerken sahillerde de yoğunluk oluştu. Bazı ziyaretçiler şezlong ve kumsallarda güneşlenmeyi tercih ederken, bazıları kitap okuyarak vakit geçirdi. Çocuklar kumsalda oyun oynarken, çok sayıda tatilci de kendini Bodrum’un serin sularına bıraktı.

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TURİSTİK BÖLGELERDE YOĞUNLUK YAŞANDI

Yoğunluk yalnızca merkezle sınırlı kalmadı. Bodrum Yarımadası’nın Yalıçiftlik, Gümbet, Bitez ve Ortakent gibi güney kıyıları ile Gümüşlük, Yalıkavak, Turgutreis, Göltürkbükü ve Torba gibi kuzey kıyılarındaki turistik bölgelerde de yoğunluk yaşandı. (DHA)

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Bodrum’da yaz alarmı! Sahiller doldu taştı - Resim : 6

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Bodrum Muğla
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