Bodrum'da otelde şezlong faciası! Makas gibi kapanıp parmak kopardı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde tatil yapan 60 yaşındaki E.B., arızalı olduğu öne sürülen şezlongun kapanması ile parmağını kaptırdı. İşaret parmağının uç kısmı kopan kadının parmak parçası kurtarılamadı. Ailesi, ihmali bulunduğu iddiasıyla otel hakkında yasal işlem başlatacağını açıkladı. Parmağı kopan kadının kızı, olaydan sonra çalışanların hasarlı şezlongları topladığını anlattı. Kadın, aynı havuzda bir çocuğu çivi battığını iddia ederken olay anında da kopan parmağı müşterilerin aradığı söyledi. Kadın, otel yönetiminin 'tedavi ücreti' durduğu tutum ile ilgili de konuştu.

Olay, Akyarlar Mahallesi Kemer mevkisindeki bir otelin havuzunda meydana geldi. İddiaya göre E.B., şezlongda dinlendiği sırada hasarlı mekanizma aniden hareket etti. Şezlonga sıkışan kadının işaret parmağının uç kısmı koptu.

İlk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan E.B. tedavi altına alındı. Ancak kopan parmak parçası yerine dikilemedi.

Kadının yakınları, otel çalışanlarının olayın ardından hasarlı şezlongları kaldırmaya çalıştığını ileri sürdü. Aile, otel yönetimi hakkında suç duyurusunda bulunacağını bildirdi.

Kent Haber’e konuşan E.B.’nin kızı İ.B., olayın oteldeki ihmal nedeniyle yaşandığını savundu.

"GECE SAATLERİ ŞEZLONGLARI TOPLADILAR"

"Havuzun yanında yer alan şezlonglar eski, kırık ve hasarlı. Annem şezlonglarla yatarken şezlongun hasarlı rayıyla beraber şezlong anider geri açıldı ve annemin elini kıstırarak ciddi bir şekilde parmağını kopardı. Olay anında ambulansı dahi ben aradım. Otel, doktor adı altında doktor olup olmadığı bilinmeyen 2 sağlık personelini çağırdı. Personeller olaydan 15-20 dakika sonra olay yerine geldi.

KOPAN PARMAĞI MÜŞTERİLER ARAMIŞ...

Kopan parmak parçasını dahi oteldeki müşterilerin yardımı ile biz kendimiz bulduk, otelin herhangi bir yardımı olmadı. Annem ambulans ile hastaneye götürüldükten sonra söz konusu şezlongun hemen kaldırıldığı müşteriler tarafından görülmüş. Ben de gece saatlerinde çalışanların bazı şezlongları toplamaya çalıştığını gördüm."

Hastanede yaşanan süreci de anlatan İ.B., otel yönetiminin önce tedavi masraflarını karşılamayacağını söylediğini öne sürdü.

"HAVUZDA ÇOCUĞA ÇİVİ BATTI"

"Biz ilk olarak özel bir hastaneye gittik. Otel yönetimi tedavi masraflarının karşılanmayacağını söyledi. Biz de Bodrum Devlet Hastanesi'ne gittik. Ben de otelden şikayetçi olacağımı söylemem üzerine iki aşamadan oluşan ameliyatı karşılayacaklarını söylediler ve biz de buna inanıp tekrar özel hastaneye gittik. Bunun üzerine orada sadece ameliyatın birinci aşamasını karşılayacaklarını belirttiler, 'ikinci aşama için Devlet Hastanesi'ne' gidi dediler. Ek olarak hastane çalışanlarının da önünde birinci aşama yapıldığı takdirde yasal süreç başlatamayacak olduğumun da yazıya dökülmesini talep ettiler. Orada sadece ilk müdahale ücreti olan 15 bin TL'yi karşıladılar ve biz tekrar Bodrum Devlet Hastanesi'ne gittik. Neticede annemin kopan parmağı kurtarılamadı. Bu olay oteldeki ihmallerden dolayı başımıza geldi. Bugün de aynı otelin havuzunda bir çocuğun ayağına çivi battığını öğrendik. Biz otelle ilgili yasal süreç başlatıyoruz. Anneme sürpriz olsun diye, güzel bir tatil yapsın diye getirdiğim otel parmağını aldı."