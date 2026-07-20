Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Türkiye Bodrum’da 'Kıyılar halkındır' eylemi: Denize erişim hakkımız engellenemez

Bodrum’da 'Kıyılar halkındır' eylemi: Denize erişim hakkımız engellenemez

Bodrum Gümüşlük’te kıyıların ranta açılmasına isyan eden Forum üyeleri, "Kıyılar sermaye değildir" diyerek eylem yaptı. Halkın ücretsiz erişim hakkını savunan grup, sahillerin ticari işgallerden arındırılmasını talep etti.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Bodrum’da 'Kıyılar halkındır' eylemi: Denize erişim hakkımız engellenemez
Son Güncelleme:

Muğla’nın Bodrum ilçesinde bir araya gelen Gümüşlük Forum üyeleri, kıyıların kamusal niteliğinin korunması ve herkesin denize ücretsiz erişim hakkına sahip olması gerektiği vurgusuyla bir eylem düzenledi.

Eylemde "Kıyılar sermaye değildir", "Halk plajı halkındır" ve "Kıyılar satılamaz" yazılı dövizler taşınarak tepkiler dile getirildi.

Bodrum’da 'Kıyılar halkındır' eylemi: Denize erişim hakkımız engellenemez - Resim : 1

"KIYILAR HALKINDIR" MESAJI VERDİLER

Gümüşlük Forum üyeleri, son yıllarda kıyıların büyük bir kısmının ticari işletmelere bırakılmasıyla vatandaşların özgürce kullanabileceği alanların giderek azaldığına dikkat çekmek için basın açıklaması yaptı.

Açıklamada, kıyıların ticarileştirilmesinin kamu yararı açısından ciddi bir sorun oluşturduğu ifade edilerek, denize erişim ve kıyılardan yararlanma hakkının hiçbir şart altında ücretli hale getirilemeyeceği veya özel işletmelere bağlanamayacağı belirtildi.

Forum üyeleri, kıyıların kamusal niteliğinin korunması, halkın denize ücretsiz ve kesintisiz şekilde erişiminin güvence altına alınması ve kamu yararını gözeten uygulamaların hayata geçirilmesi talebinde bulundu.

Gümüşlük Forum, doğal ve kamusal değerleri savunmaya devam edeceklerini, ortak yaşam alanlarının geleceği konusunda toplumsal farkındalığın ve yapıcı diyaloğun şart olduğunu vurguladı.

Bodrum’da 'Kıyılar halkındır' eylemi: Denize erişim hakkımız engellenemez - Resim : 2

AKP’li başkan sözünü çiğnedi, köylü kendi Ilıcasına 950 TL'ye girebiliyor!AKP’li başkan sözünü çiğnedi, köylü kendi Ilıcasına 950 TL'ye girebiliyor!

EYLEME VATANDAŞLARDAN BÜYÜK DESTEK

Basın açıklamasının ardından Gümüşlük plajında el ele veren grup, "Sahiller ve kıyılar halkındır" sloganları atarak eylemlerini sürdürdü. Çevredeki diğer vatandaşlar da alkış ve sloganlarla bu çağrıya destek verdi. (ANKA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Muğla Eylem Bodrum
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro