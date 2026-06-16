Bodrum'da kadınlardan 'mutlak butlan' yürüyüşü
Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir araya gelen yüzlerce kadın, CHP'deki "Mutlak Butlan" kararını protesto etmek için yürüyüş düzenledi. Kendilerini "Mutlak Direniş Kadınları" olarak tanımlayan grup, Tepecik Meydanı'ndan İskele Meydanı'na kadar yürüdü.
Akşam saatlerinde Tepecik Meydanı'nda toplanan kadınlar, "Kirli Ellerinizi Oylarımızdan Çekin" yazılı pankart açtı. Yürüyüş boyunca "İrademize Uzanan Eller Kırılsın", "Yargı Sopası Sökmez Bize", "Adalet Susarsa Kadınlar Konuşur", "Ayarını Bozduğun Kantar Bir Gün Seni Tartar", "Kadının Gücü Butlanı Yener", "Söz Yetki Karar Milletin" ve "Oylarımıza Sahip Çıkıyoruz" yazılı dövizler taşıdı.
KILIÇDAROĞLU'NA TEPKİ
Türk bayrakları ve mor renkli pankartlarla yürüyen kadınlar, sık sık "Kemal Kaç Kaç Kaç, Kadınlar Geliyor" sloganı attı. Yürüyüş güzergâhı boyunca vatandaşlar da alkışlarla eyleme destek verdi.
'SEÇMEN İRADESİ' İÇİN BASIN AÇIKLAMASI
İskele Meydanı'nda sona eren yürüyüşün ardından yapılan basın açıklamasında, seçmen iradesine müdahale edilmesine tepki gösterildi. Kadınlar, demokratik haklarını ve oylarına sahip çıkmaya devam edeceklerini belirtti. Basın açıklamasının ardından grup olaysız şekilde dağıldı.