Halk TV Türkiye Bodrum'da kadınlardan 'mutlak butlan' yürüyüşü

Bodrum'da kadınlardan 'mutlak butlan' yürüyüşü Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir araya gelen yüzlerce kadın, CHP'deki "Mutlak Butlan" kararını protesto etmek için yürüyüş düzenledi. Kendilerini "Mutlak Direniş Kadınları" olarak tanımlayan grup, Tepecik Meydanı'ndan İskele Meydanı'na kadar yürüdü.