Bodrum'da göçmen botu su aldı: 1 ölü

Bodrum'da kaçak göçmenlerin botu batma tehlikesi geçirdi. 1 kişi hayatını kaybetti.

Muğla’nın Bodrum ilçesinde su alarak batma tehlikesi geçiren lastik botta 1'i yaralı olmak üzere 22 kaçak göçmen kurtarıldı, 1 kaçak göçmenin de cansız bedenine ulaşıldı. Olaya ilişkin 1 şüpheli, gözaltına alındı.

Sahil Güvenlik ekipleri, saat 01.00 sıralarında içerisinde bir grup kaçak göçmenin olduğu lastik botun su alarak batma tehlikesi geçirdiği ve yardım talebinde bulunduğu bilgisine ulaştı. Bölgeye 2 Sahil Güvenlik botu sevk edildi.

1 KAÇAK GÖÇMENİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Ekipler tarafından başlatılan arama kurtarma çalışmalarında fiber karinalı lastik bot içerisinden 1’i yaralı olmak üzere 22 kaçak göçmen kurtarılırken, 1 kaçak göçmenin cansız bedenine ulaşıldı.

Cansız beden otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayda ayrıca 1 organizatör yakalandı. Bölgede başka göçmenin olmadığı, kurtarma operasyonunun da tamamlandığı ifade edildi. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Bodrum Göçmen
