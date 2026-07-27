Yaz sezonunda fahiş lahmacun ve hamburger fiyatlarıyla sık sık gündeme gelen Bodrum'da, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın açıkladığı halk plajı fiyat tarifesi dikkat çekti.

Ücretsiz giriş imkanı sunulan halk plajlarında uygulanan yiyecek ve içecek fiyatları kamuoyuyla paylaşıldı.

Bakanlığın verilerine göre Bodrum'daki Türkbükü, Yalıkavak, İçmeler ve Torba halk plajlarında ziyaretçilere ücretsiz şezlong ve şemsiye hizmeti sunulurken, yiyecek ve içecekler de standart fiyat tarifesiyle satışa çıkarılıyor.

FİYATLAR AÇIKLANDI

Açıklanan tarifeye göre halk plajlarında lahmacun 250 TL, hamburger ve pizza 450 TL, et döner 550 TL fiyatla satılıyor. Tatlı çeşitleri 250 TL'den, dondurma ise 65 TL'den başlayan fiyatlarla sunulurken, plajlarda kahvaltı seçenekleri de bulunuyor.

Bakanlık, ücretsiz giriş yapılan halk plajlarında düzenli temizlik, çevre düzenlemesi ve sosyal alan hizmetlerinin de sağlandığını belirtti. Özellikle yaz aylarında hem yerli hem de yabancı turistlerin bu plajlara yoğun ilgi gösterdiği ifade edildi.

Bugün itibarıyla Antalya'da 14, Muğla'da 5 ve İzmir'de 1 olmak üzere toplam 20 ücretsiz halk plajı hizmet veriyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2026 yılı sonuna kadar Sinop Abalı, Samsun Yakakent ve Bitlis Adilcevaz'da açılması planlanan üç yeni halk plajıyla birlikte ücretsiz halk plajı sayısını 23'e çıkarmayı hedefliyor.