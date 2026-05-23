Bodrum’da ana su isale hattı patladı: Asfalt çöktü, uzun araç kuyrukları oluştu!

Olay, Muğla’nın Bodrum ilçesinde Torba Mahallesi Demirbükü mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgeden geçen ana su isale hattı, borulardaki yüksek basınç nedeniyle patladı.

Tonlarca suyun tazyikle yola akması sonucu asfalt zemin dayanamayarak çöktü ve yolda derin bir göçük oluştu.

TRAFİK TEK ŞERİDE DÜŞTÜ, UZUN ARAÇ KUYRUKLARI OLUŞTU

Yolun çökmesi ve su taşkını nedeniyle Türkbükü ve Bodrum istikametinde ulaşım durma noktasına geldi. Olay yerine sevk edilen jandarma ekipleri, güvenlik önlemleri alarak trafiği tek şeritten kontrollü olarak sağlamaya başladı.

Hafta sonu yoğunluğunun da etkisiyle her iki istikamette de uzun araç kuyrukları meydana geldi.

MUSKİ EKİPLERİ BÖLGEDE SEFERBER OLDU

Patlamanın ardından Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) ekipleri bölgede geniş çaplı bir çalışma başlatıldı. (DHA)