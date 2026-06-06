Bodrum'da acı olay: Babasının cenazesiyle iki gün aynı evde kaldı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde, kendisinden haber alınamayan 65 yaşındaki Veysel Bek evinde ölü bulundu. Zihinsel engelli olduğu öne sürülen oğlu A.B.’nin, babasının cansız bedeniyle iki gün boyunca aynı evde kaldığı tespit edildi.

KOMŞULARIN İHBARI ÜZERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Olay, Cevat Şakir Mahallesi 1525. Sokak'ta bulunan 2 katlı binanın birinci katındaki dairede meydana geldi. Zihinsel engelli olduğu öne sürülen oğlu A.B. ile yaşayan Veysel Bek’i birkaç gündür görmeyen komşuları, evden koku yayılması üzerine durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarın ardından adrese sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.

İKİ GÜN ÖNCE HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

Eve giren ekiplerin yaptığı incelemede, Veysel Bek’in yaşamını yitirdiği tespit edildi. Yapılan ilk incelemelerde Bek'in yaklaşık iki gün önce hayatını kaybettiği tahmin edildi.

Bu süre zarfında, zihinsel engelli olduğu öne sürülen oğlu A.B.'nin babasının cansız bedeniyle aynı evde yaşadığı belirlendi.

KESİN ÖLÜM NEDENİ OTOPSİ SONUCU BELLİ OLACAK

Veysel Bek'in cenazesi, otopsi işlemleri yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Bek'in kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor. (DHA)