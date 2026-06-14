Bodrum, 2026 yılının ilk 5 ayında 172 binden fazla yabancı turisti ağırladı. Sezonun hareketlenmesiyle birlikte Bodrum Otelciler Derneği Başkan Yardımcısı Alişir Şahin sahte rezervasyon dolandırıcılığına karşı vatandaşları uyardı.

Bodrum Otelciler Derneği Başkan Yardımcısı Alişir Şahin, "Milas-Bodrum Havalimanı'na dış hatlardan gelen yabancı turist sayısı ilk 5 ayda 144 bin 700, kruvaziyerle gelen ise 27 bin 700 olmak üzere 172 bin 400 yabancı turist geldi. Özellikle hava yoluyla gelen yabancı misafirler anlamında geçtiğimiz yıla göre yüzde 7 bir düşüş var. İngiltere, Polonya, Rusya, Hollanda ve Almanya olmak üzere ilk 5'te Bodrum'u tercih edenler arasında yer alıyor" dedi.

"FİYATLAR 53 BİN TL'YE KADAR ÇIKIYOR"

Şahin, sözlerine şöyle devam etti:

"Mayıs ayında Kurban Bayramı kapsamında iç pazarda hareketlilik yaşandı. 26 Haziran'da okulların kapanmasıyla beraber iç pazarda hareketlilik bekliyoruz. Bodrum'da sezon 6 ayla sınırlı temmuz ve ağustos ayları yüksek sezon olarak geçiyor. Talep arttıkça fiyatlar biraz yükseliyor. Ne kadar erken rezervasyon yapılırsa o kadar dengeli fiyatlara ulaşılabilir. Fiyatlar gecelik 3 bin liradan başlıyor, 53 bin TL'ye kadar çıkıyor."

"BÖYLE BİR REZERVASYON YOK VE PARA YANMIŞ OLUYOR"

Sahte rezervasyonlar ile ilgili de uyarılarda bulunan Şahin, şu ifadeleri kullandı:

"Her yıl maalesef dolandırıcılık olayları yaşanıyor. Otellerin web sayfasına girip bir harfini değiştirerek yeni bir site kuruyorlar ya da telefon numarasını değiştiriyorlar. Fiyat gerçek fiyatların altında oluyor. O yüzden burada çok mağduriyet oluyor. Otelciler olarak bizde çok üzülüyoruz. Tatil alınıyor ama böyle bir rezervasyon yok ve para yanmış oluyor. Tatilciler mağduriyet yaşamamak için mutlaka kontrol sağlasınlar. İyi bir acente olmasına dikkat edilmeli, otelin web sayfası üzerinde telefonun doğru olup olmadığına, Ticaret Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda kayıtlı telefon numarası olup olmadığına bakmalılar."

"RUS PAZARINDAN HAREKETLİLİK BEKLİYORUZ"

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Bodrum Bölge Temsil Kurulu Başkanı Enver Kantarmış ise şöyle konuştu: