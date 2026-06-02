Bodrum Deniz Hudut Kapısı artık 24 saat açık
Bodrum Limanı Deniz Hudut Kapısı 24 saat kesintisiz hizmet vermeye başladı. Sektör temsilcileri, yeni uygulamanın yat trafiğini kolaylaştıracağını ve zaman kayıplarını azaltarak deniz turizmine büyük katkı sunacağını belirtti.
Muğla'nın gözde turizm merkezi Bodrum'da, deniz turizmini canlandıracak ve giriş-çıkış işlemlerini kolaylaştıracak önemli bir adım atıldı.
İMEAK Deniz Ticaret Odası (DTO) Bodrum Şube Başkanı Orhan Dinç, Bodrum Limanı Deniz Hudut Kapısı’nın artık 24 saat kesintisiz olarak hizmet vermeye başladığını duyurdu.
PROTOKOLE TEŞEKKÜR MESAJI
Gelişmenin ardından teşekkür mesajı yayımlayan Dinç, şu ifadeleri kullandı:
Deniz turizmimiz adına çok önemli gördüğümüz bu durumun gerçekleşmesi hususunda başta Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık olmak üzere Bodrum Kaymakamı Ali Sırmalı, Muğla İl Emniyet Müdürü Süleyman Karadeniz ve Bodrum Gümrük Müdürü Serdar Atahan’a şükranlarımızı sunarız.
DENİZCİLERDEN ORTAK AÇIKLAMA: TURİZM HIZLANACAK
Karar, bölgedeki denizcilik sektöründe de büyük bir memnuniyetle karşılandı. Bodrum Denizciler Derneği tarafından yapılan açıklamada, 24 saatlik kesintisiz hizmetin yat ve tekne trafiğinde operasyonel kolaylık sağlayacağı vurgulandı.
HaberDenizde'nin haberine göre, yeni uygulamanın deniz turizminin rekabet gücünü artıracağını belirten dernek yetkilileri; giriş-çıkış işlemlerinde yaşanan zaman kayıplarının azalacağını, böylece Bodrum’un uluslararası denizcilik ve turizm potansiyeline ciddi bir katkı sunulacağını ifade etti.
SEKTÖR TEMSİLCİLERİNE TEŞEKKÜR
Resmi makamlara teşekkürlerini ileten Bodrum Denizciler Derneği, sürecin takibini yapan oda yönetimine de ayrıca parantez açtı. Dernekten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Konunun takipçisi olan, sektörün taleplerini ilgili makamlara taşıyan ve çözüm sürecine katkı sunan İMEAK Deniz Ticaret Odası Bodrum Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Orhan Dinç’e ve yönetim kuruluna da teşekkür ederiz. Bu gelişmenin Bodrum denizciliğine, deniz turizmine ve bölgemiz ekonomisine hayırlı olmasını diliyoruz.