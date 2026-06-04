Böcek'in 'para verdim' iddiasına Ferdi Zeyrek'in seçim kampanyasını yürüten isimden sert yanıt

Tutuklu belediye başkanlarından Muhittin Böcek, CHP'ye butlan kararının gölgesinde bugün savcılığa ek ifade verdi. Böcek, 2 Nisan 2026’da yaptığı açıklamada adaylık için para verdiği iddialarına, "Adaylık için 1 kuruş para verdiysem şerefsizim" demişti. Bugünkü ifadesinde ise Manisa’ya gittiğini ve Ferdi Zeyrek’e 950 bin euro götürdüğünü ileri sürdü.

"HAYATINI KAYBETMİŞ İNSAN ÜZERİNDEN ÖZEL'E SALDIRACAK KADAR ALÇALMAZSINIZ DİYE..."

Böcek'in verdiği bu ek ifadeye yanıt, Zeyrek'in o dönem seçim kampanyasını yürüten isim Önder İnce'den geldi. Sosyal medya hesabından konu hakkında hayli sert bir açıklama yapan İnce, "Hayatını kaybetmiş, cevap veremeyecek bir insan üzerinden Genel Başkan Özgür Özel’e saldırmayı, karalamayı göze alacak kadar alçalmazsınız diye düşünüyorduk. Kaybedecek ne çok şeyiniz var ki buna dahi tenezzül ediyorsunuz!" ifadelerini kullandı.

"MADEM BU KADAR PARA VERİLMİŞ FERDİ BAŞKAN GİDERLERİ NEDEN CEBİNDEN KARŞILADI"

İnce'nin sosyal medya hesabından konu hakkında yaptığı açıklama şu şekilde oldu:

"Ferdi başkanın seçim kampanyasını ben yaptım.

Madem bu kadar para verilmiş;

Biz neden Seçim Koordinasyon Merkezi( Skm) dahi olmadan kampanya yaptık! Bütün toplantılarımızı Ferdi başkanın mimarlık ofisinde ya da CHP Manisa İl başkanlığında yaptık?

Bizim neden seçim otobüslerimiz, araçlarımız yoktu?

Biz neden medya satın alma yapamadık!

Ferdi Başkan kampanya giderlerini neden cebinden karşıladı?

Ferdi başkan bütün kampanyayı neden 2015 model bir araçla tamamladı?

Ben bütün kampanya süresince neden kendi aracımı kullandım, benzinimi dahi kendim karşıladım?

Neden, kampanya için çalışan gönüllüler dahil, herkes kendi yemek paralarını kendileri ödedi?

Sahaya çıktığımızda Milletvekilleri, İl Başkanı, yöneticiler kendi ceplerinden harcama yaptılar ?

Hayatını kaybetmiş, cevap veremeyecek bir insan üzerinden Genel Başkan Özgür Özel’e saldırmayı, karalamayı göze alacak kadar alçalmazsınız diye düşünüyorduk.

Kaybedecek ne çok şeyiniz var ki buna dahi tenezzül ediyorsunuz!"